Doğal ve kokulu oyun hamuru

Üstelik bu hamura sekil verip fırında pişirebilir ve akrilik boya ile boyayıp saklayabilirsiniz. Ben sonbahar teması kullandığım için evdeki yaprak şeklindeki silikon kalıbını kullandım. Siz elinizle dilediğiniz şekli vererek de yapabilirsiniz.



Yani tek tarifle hem dokusu çok güzel mis kokulu doğal oyun hamuru olarak oynayabilir, sonrasında da pişirerek bir sürü farklı şekillerde oyuncaklar yapabilirsiniz.



Peki, neden kokulu oyun hamuru?



Kokular beyin gelişimi için oldukca önemlidir, hafızayı canlı tutar, değil midir ki yıllar sonra duyduğumuz bir koku bizi taa çok eskilere götürür. Biz de çocuklarla yaptığımız etkinliklere arada koku alma duyumuzla ilgili çalışmalar eklersek onların bellek gelişimine katkıda bulunabiliriz. Zaten çocukların çok severek oynadığı oyun hamuruna hoş kokular eklemek, onlar için de farklı bir tecrübe olur diye düşündüm ve bu tarifi buldum.



Materyaller



1,5 su bardağı un

1.5 su bardağı su

1 su bardağı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Çubuk tarçın ve karanfil





Sunum: 1.5 su bardağı suyun içine karanfil ve çubuk tarçın atıp kaynatıyoruz. Ilındıktan sonra bir kapta un ve tuzu karıştırıp süzdüğümüz tarçınlı ılık suyu ekliyor ve yoğuruyoruz, zeytin yağını da ekliyoruz ve gerekirse un serperek ele yapışmayan yumuşak bir hamur kıvamına gelinceye kadar yoğuruyoruz.





İşte bu kadar basit! Mis kokulu oyun hamurumuz hazır. Yukarıda bahsettiğim gibi bu hamura dilediğiniz şekli verip yağlı kağıt serili fırın tepsisinde 180 derecede pişirebilirsiniz.





Soğuyunca akrilik boya ile boyayarak saklayabilirsiniz. Ayrıca oyun hamuruna eşlik etmesi için benim gibi evdeki materyalleri kullanabilirsiniz. Ben sonbahar temalı hazırladığım için kozalak, minik ağaç dilimleri, yapraklar, meşe palamudu ekledim oyuna, siz dilediğiniz malzeme ya da oyun hamuru kalıpları ekleyebilirsiniz.



Kazanımlar: Oyun hamuru ile oynamak çocuklar için oldukça eğlenceli olmakla birlikte kazanımları da oldukça fazladır.



-Duyusal gelişimi destekler.



-İnce motor becerileri gelişimi (okul donemi kalem tutmaya hazırlık) için önemlidir.



-Hayal gücü gelişimine katkı sağlar.



-Sakinleştirici özelliği olup duygularını ifade etmekte zorlanan çocuklar için oldukça rahatlatıcıdır.



- Akademik öğrenme için de oldukça faydalıdır, dikkat ve konsantrasyonu arttırır. Ayrıca oyun hamuru ile sayı ve harf çalışmaları da yaparak öğrenme eğlenceli bir hale getirilebilir.



Sağlıkla kalın, oyunla kalın!