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Haberler>Yazarlar>H. Canan Yelken>Dinozor kalemlik

Yazarlar
28.09.2020 - 13:47 |  Son Güncelleme:

Dinozor kalemlik

H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
Montessori Eğitmeni
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H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
cananakcan0134@gmail.com
Dinozor kalemlik
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Yeni normal hayatımıza alışmaya çalışmak bizim için de çocuklarımız için de zor biliyorum. Çocuklarımız ister okulda ister evde eğitime devam ediyor olsun, onları biraz daha heveslendirmek için çaba harcamamız gerekiyor. Ve yine biliyorum ki dışarıda enerjisini atamayan çocuğumuzu masa başına oturtup ders çalışmasını sağlamakta zorlanıyoruz hepimiz.

Ben oğlum için bir kalemlik yapmaya karar verdim ve bunu en sevdiği dinozor şeklinde tasarladım. Sizler de çocuğunuzun ilgi alanına göre, kendi malzemelerini koyabileceği şirin bir kalemlik yapabilirsiniz.

Üstelik beraber yapacağınızdan çocuğunuz için çok daha özel olacaktır. Masasında, kendi eliyle yaptığı ve kendine ait eşyalarının olduğu bir kalemlik fikri belki biraz da olsa işimizi kolaylaştırır.

Dinozor kalemlik

Gelelim yapılışına;

Materyaller: 3 tane peçete rulosu, kaplamak için el işi kağıdı, ufak karton parçaları (kuyruk ve kafa kısmı için) zemin için yine bir karton parçası, oynar göz ve yapıştırıcı.

Sunum: Ruloları el işi kağıdı ile kaplıyoruz, kuyruk, kafa ve ayaklarını bir kartona çizip yine üzerlerini el işi kağıdıyla kaplıyoruz. Bu işlemi yaparken birleşme yerlerinde elişi kağıdını biraz uzun bırakıyoruz ki birbirlerine yapıştırma payı olsun. Dinozor şeklini verecek şekilde parçaları birbirine yapıştırıyoruz. Ve en son zemine sabitliyoruz.

Dinozor kalemlik

Dilediğiniz gibi süsleyebilir hatta kaplamak yerine çocuğunuzla boyayabilirsiniz.

Kazanımlar: İnce motor becerileri gelişimi.

Geri dönüşüm bilinci.

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H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
Montessori Eğitmeni
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