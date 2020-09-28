Dinozor kalemlik

Ben oğlum için bir kalemlik yapmaya karar verdim ve bunu en sevdiği dinozor şeklinde tasarladım. Sizler de çocuğunuzun ilgi alanına göre, kendi malzemelerini koyabileceği şirin bir kalemlik yapabilirsiniz.



Üstelik beraber yapacağınızdan çocuğunuz için çok daha özel olacaktır. Masasında, kendi eliyle yaptığı ve kendine ait eşyalarının olduğu bir kalemlik fikri belki biraz da olsa işimizi kolaylaştırır.





Gelelim yapılışına;

Materyaller: 3 tane peçete rulosu, kaplamak için el işi kağıdı, ufak karton parçaları (kuyruk ve kafa kısmı için) zemin için yine bir karton parçası, oynar göz ve yapıştırıcı.

Sunum: Ruloları el işi kağıdı ile kaplıyoruz, kuyruk, kafa ve ayaklarını bir kartona çizip yine üzerlerini el işi kağıdıyla kaplıyoruz. Bu işlemi yaparken birleşme yerlerinde elişi kağıdını biraz uzun bırakıyoruz ki birbirlerine yapıştırma payı olsun. Dinozor şeklini verecek şekilde parçaları birbirine yapıştırıyoruz. Ve en son zemine sabitliyoruz.





Dilediğiniz gibi süsleyebilir hatta kaplamak yerine çocuğunuzla boyayabilirsiniz.

Kazanımlar: İnce motor becerileri gelişimi.



Geri dönüşüm bilinci.