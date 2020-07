Çocukların çok seveceği,eğlenceli bir aktivite: Kartondan dıgıdık at

Evet o zamandan beri bu oyunda pek bir şey değişmedi. Tek fark şimdi çocuklarımız bizim sırtımızda. Hem biraz dinlenmek hem de çocuklarımızın hayal gücünü geliştirip, dil gelişimlerine katkı sağlamak adına kartondan at yapmaya ne dersiniz ?

Oğlum bu atı görünce öyle sevindi ki! En sevdiği hayvanlardandır atlar. Pandemi döneminden önce neredeyse her hafta at binmeye giderdik. Nasıl ki bizim yapmaya hasret kaldığımız aktivitelerimiz varsa çocuklarımız için de öyle, hatta onlar için daha da zor. İşte bu yüzden oyunlara hayatımızda daha çok yer açmamız ve çocuklarımızın ilgi alanlarına göre oyunlar hazırlamamız çok önemli. Çünkü oyun çocuğun iyi olma halidir. Kendini en güvende ve en mutlu hissettiği kişisel alanıdır. Sizin evde de atları seven bir minik varsa bu eğlenceli oyun tam size göre, gelelim hazırlanışına;

Materyaller: Çocuğunuzun içine sığabileceği büyüklükte bir koli, yelelerini ve kuyruğunu yapmak için ip (Ben jüt ip kullandım).

Sunum: Kolinin kapaklarını kesip altta kalacak şekilde çeviriyoruz. Üst kısmına çocuğumuzun içine girebileceği büyüklükte bir alan açıyoruz. Bir karton parçasına atımızın kafasını çizip, yeleleri için tornavidayla delikler açıp, ipleri geçiriyoruz. Daha sonra gövde kısmına sabitliyoruz. Yine kuyruğu için ipleri bir bant yardımıyla yapıştırıyoruz. Eyer kısmını dilediğimiz gibi kalemle çizerek süslüyoruz. Kutunun iki yanından çocuğumuzun omuzlarına asmak için ipler geçiriyoruz. Atımızın burun kısmından yular şeklinde ip geçirip bağlıyoruz. Ve artık hayallerimize doğru dört nala koşturma zamanı!

Kazanımlar:



- Hayal gücü

- Dil gelişimi

- Geri dönüşüm farkındalığı

Yaş: 3 +