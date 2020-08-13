Çocuklarımızın güvenle oynayabileceği akışkan oyun hamuru tarifi

Duyusal oyunların önemini önceki yazılarımda uzunca anlatmıştım. Çocuklar duyularıyla deneyimleyerek öğrenir. Yani duyusal oyunlar sadece dokunma üzerine kurulu değildir demiştik. Tat alma, işitme, koku algılama gibi tüm duyulara hitap eder. Ve bu oyun hamuru da hem doku olarak çok farklı hem de mis gibi kokuyor.

Çocuklarımızın gelişimi için farklı dokulardaki materyallerle özgürce oynamasına olanak sağlamak gerek. Eminim siz de severek oyuna eşlik edeceksiniz. İster oğlum gibi iş makinalarını oyuna dahil edin ister benim gibi minik bir okyanus yapın. Hamurun dokusu gerçekten muhteşem ve minik kâşiflerimiz için farklı bir tecrübe olacak. Biz gerçekten çok keyifle oynadık.

Gelelim tarife…

Materyaller

1/4 chia tohumu

3/4 su

5 damla gıda boyası (doğal sebze ve meyve sularıyla da renklendirebilirsiniz).

4/4 mısır nişastası

Ben büyükçe bir ölçü kabı kullandım. Dilediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz.

Sunum

Chia tohumlarını gıda boyalı suyun içinde 1 gece buzdolabında bekletiyoruz. Mısır nişastasını ekleyip ele yapışmayacak kıvam alana kadar yoğuruyoruz. Sizin minik nasıl oynamayı seviyorsa ona göre katı ya da cıvık olacak şekilde nişasta ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Çok bereketli bir tarif bu, mis gibi de kokuyor. Oynadıktan sonra buzdolabına kaldırıp tekrar oynamak istediğinizde biraz sulandırmanız yeterli olacaktır.

Kazanımlar

Dokunsal duyu gelişimi

Sosyalleşme

Dil gelişimi

Yaş: 2+ (Oral dönemi bitmiş çocuklarda ebeveyn gözetiminde)