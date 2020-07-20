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GeriH. Canan Yelken Çocuklara makas kullanmayı sevdirecek eğlenceli bir oyun
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Haberler>Yazarlar>H. Canan Yelken>Çocuklara makas kullanmayı sevdirecek eğlenceli bir oyun
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Fotoğraf: iStock
20.07.2020 - 11:42, Son Güncelleme:

Çocuklara makas kullanmayı sevdirecek eğlenceli bir oyun

H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
Montessori Eğitmeni
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H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
cananakcan0134@gmail.com
Çocuklara makas kullanmayı sevdirecek eğlenceli bir oyun
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Eyvah, dinozorlar çalılıkların arasında mahsur kalmış. Hemen makasla çalıları kesip, dinozorları kurtarmalı ve yavrularına kavuşturmalıyız.

Çocuklara makas kullanmayı öğretmek tahmin ettiğimizden daha zor.. Bu yüzden oyunları hikayeleştirerek sunmak çocuklarımızın daha çok ilgisini çekecektir. Böylece odak süreleri de artacaktır.

Makas çalışmaları çocuğumuzun günlük yaşam becerileri ve okul öncesi hazır olma süreci için önemli yer tutar. Bizim için çok basitken onlar için oldukça karmaşıktır. Bu yazımda sizlere yardımcı olacak bazı püf noktaları vereceğim…

Çocuklarımıza makas kullanmayı öğretirken ilk adım doğru makas seçimidir. Oğlum 2 yaşındayken plastik hamur makası ile oyun hamurlarını keserek başlamıştık. Böylece kendini yaralama tehlikesi olmadan ve hevesi kırılmadan makas tutmaya alıştırma oldu. Çünkü bu iş onlar için gerçekten zor ve makası açıp kapatmak bile büyük başarı! İlk zamanlar makası tutmayı siz ne kadar gösterseniz de çocuklar iki elleriyle tutacaktır. Sabırla çalışmaya devam ettikçe makası doğru kullanmayı öğreneceklerdir. Bu aşamayı geçince yine tutma yeri plastik, güvenlik kilitli ve ucu küt makas seçmeliyiz. Ve tabi yine beklentiyi yüksek tutmamak ve sabırlı olmak gerekiyor.

Çocuklara makas kullanmayı sevdirecek eğlenceli bir oyun

Kullandığı makas kadar kestiği malzeme de önemlidir. Önce oyun hamurlarıyla başlamıştık, şimdi sıra fon kartonlarında, normal kağıtlara göre daha kalın olduğu için bir eliyle tutup diğer eliyle kesmesi daha kolay olacaktır. Böylece çocuğumuza başarısızlık hissi yasatmadan keyifle makas kullanmayı öğretebiliriz.

Başlangıçta çocuğumuzdan bu etkinlikte olduğu gibi rastgele kesimler yapmasını istemek doğru bir adım olacaktır. Daha sonra koordineli çalışmalara geçebiliriz, bunların ilki düz çizgiler kesmektir.

Çocuklara makas kullanmayı sevdirecek eğlenceli bir oyun
Çizgileri düzgünce kesmeye başladığında ikinci adım, zigzag, eğri ve dairesel çizgiler kesmektir. Daha sonra ise üçgen, kare, yuvarlak gibi çizimleri etrafından keserek çıkarmasını isteyebilirsiniz. Hatta sevdiği bir karakterin (araba, bebek, hayvan gibi) resmini kağıda yapıştırıp etrafından düzgünce keserek çıkarması onun için daha eğlenceli olacaktır. Yani en basitten zora doğru gidiyoruz. Her etkinlikte olduğu gibi çocuklarımızı sıkmadan, onların ilgi alanına göre hazırladığımız oyunlarla, sabırla ve düzenli çalışmalar yapmak bizi başarıya götürecektir.

Gelelim etkinliğimizin hazırlığına…

Materyaller: Ayakkabı kutusunun üst kısmı, çocuk makası, renkli fon kartonları, yapıştırıcı, çocuğumuzun ilgi alanına göre hayvan figürleri.

Sunum: Renkli fon kartonlarını uzun şeritler halinde kesip kutunun tabanına bir ucundan yapıştırıyoruz. Üstte kalan uç kısımlarını da hafifçe kıvırıyoruz. Çalı görüntüsü verdikten sonra aralarına hayvan figürlerini yerleştiriyoruz. Önce çocuğumuza nasıl kesildiğini bir kere gösteriyoruz. Ve makası ona veriyoruz. Hayal gücümüzden hikayeler uydurarak oyunu daha eğlenceli bir hale getiriyoruz. Böylece dil gelişimini de desteklemiş oluyoruz.

Çocuklara makas kullanmayı sevdirecek eğlenceli bir oyun
Kazanımlar

İnce motor becerilerinin gelişimi

Günlük yaşam becerileri

Dikkat ve konsantrasyon gelişimi

El-göz koordinasyonu

Odaklanma

Yaş: Her çocuğun gelişimi farklıdır, bunu gözeterek 2 - 3 yaş aralığında bu oyunu sunabiliriz.

Not: Her etkinlikte olduğu gibi yetişkin gözetiminde oynanmalıdır. Çocuk makası dahi olsa yaralanmalara sebebiyet vermemek için özellikle bu tarz oyunlarda gözümüz hep çocuğumuzun üzerinde olmadır.

Sağlıkla ve oyunla kalın.

Çocuklar için eğlenceli tabak sunumları!
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H. Canan Yelken
H. Canan Yelken
Montessori Eğitmeni
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