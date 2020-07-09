Çocuklar sanat ve el işi çalışmaları

Çoğu ebeveyne göre boyama yapmak sadece boş vakit değerlendirmesi gibi görünse de aslında bu tarz yaratıcı sanat aktiviteleri çocukların duygusal, duyusal ve görsel beceri gelişimindeki yapı taşlarını oluşturur. Aynı zamanda "fırça tutma" okul öncesi yazma çalışmaları için ideal bir egzersizdir. Özgürce boyama yapmak çocukların özgüvenlerini de güçlendirir. Bu yüzdendir ki yaptıkları resimleri herkese gösterip kendi eserleriyle gurur duyarlar, kendilerini daha becerikli hissederler. Hele bir de aile bireylerinden onay alırlarsa bu öz saygı daha da güçlenir. Çocuğunuzu desteklemek için evinizde bir yeri sanat köşesine dönüştürebilir ve miniğinizin eserlerini burada sergileyebilirsiniz.



Bugünkü etkinliğimiz sadece boyama yapmayla sınırlı kalmayacak. Kesme - yapıştırma- buruşturma- boyama; kısacası minik eller hem çalışacak hem hayal güçleri gelişecek. Evdeki atık malzemeleri kullanarak harika bir geri dönüşüm sanat eserimiz olacak. Gelelim nasıl hazırlayacağımıza…



Materyaller: Zemin olarak büyükçe bir karton, bulutlar için pamuk, artık renkli elişi kağıtları, yapışkan, mavi sulu ya da parmak boya.



Sunum: Pamuklara bulut şekli verip kartona yapıştırıyoruz. Çiçeklerin dalları için uzunlu kısalı yeşil kağıtlar kesiyoruz. Çocuğumuz makas kullanabiliyorsa ondan yardım istiyoruz. Sonra renkli elişi kağıtlarını çocuğumuz buruşturuyor ve kartona hepsini istediğimiz gibi yapıştırıyoruz. Geriye sadece gökyüzünü boyamak kalıyor.



Kazanımlar



El göz koordinasyonu



Dikkat ve konsantrasyon gelişimi



İnce motor becerilerinin gelişimi



Yaratıcılık



Duyusal gelişim



Günlük yaşam becerileri (Makas kullanımı)



Yaş: +3 (Daha küçük çocuklarımızla makas hariç diğer çalışmaları beraber yapabiliriz.)