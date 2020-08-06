Çocuklar için en eğlencelisinden dev bir cep telefonu yapalım mı?

Çocuklarımız rakamları tanımaya başladığında, onlara kodlama mantığıyla 112’yi, daha sonra anne babanın telefon numarası ve yine belirlediğimiz güvenilir 3. bir telefon numarasını öğretmek acil durumlarda kurtarıcı olacaktır.







Küçük yaştaki çocuklarımızın uzun numaraları ezberlemesi bir hayli zordur, o yüzden bunu oyuna dökerek, akılda kalıcı bir eğlenme öğrenme yöntemi kullanmamız gerekir.



Bu oyunda hem bol bol zıplayarak kaba motor gelişimi desteklenecek hem de sayıların sıralamasını öğrenecekler. Bir nevi bizim çocukluğumuzdaki seksek oyunu gibi.

Gelelim dev cep telefonunu nasıl yapacağımıza…



Materyaller: Sadece büyük renkli fon kartonları. Zemin için 2 tane mavi, tuşlar için 1 tane beyaz ve tuşların altına yapıştırmak için 1 tane siyah fon kartonu kullandım. Siz dilediğiniz renkte yapabilirsiniz.



Sunum: Zeminde kullanacağımız 2 büyük kartonu birbirine yapıştırıyoruz, kenarlarına telefon görüntüsü vermek için oval kesiyoruz, ortasına siyah fon kartonunu yapıştırıyoruz. Beyaz fon kartonundan tuş şeklinde daireler çizip üzerine numaraları yazıp onları da yapıştırıyoruz. Telefonumuz hazır! Şimdi küçük kartlara çocuğumuzun öğrenmesini istediğimiz numaraları yazıyoruz. Önce biz sırayla tuşların üzerinde zıplıyoruz. Daha sonra çocuğumuzdan aynısını yapmasını istiyoruz. Sadece karta bakarak numaraların üstünde zıplamak tek başına yapacağı için sıkıcı olabilir. O yüzden, siz sırayla numaraları söyleyerek destekleyebilirsiniz. Biliyoruz ki oyuna ebeveyn dahil olduğunda öğrenme de daha kolay gerçekleşir. İlk önce sadece bir telefon numarası veriyoruz. Tamamen öğrendiğine emin olduktan sonra ikinci numaraya geçebiliriz.





Kazanımlar:

Kaba motor becerileri gelişimi.



Sayıları tanıma.



Görsel ve işitsel hafıza gelişimi.

Çocuklarımız rakamları tanımaya başladıktan sonra bu oyunu sunabiliriz.