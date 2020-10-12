Bol kazanımlı rengarenk aktivite

Biz oğlumla ilk önce serbest şekiller yaparak neye benzettiğimiz hakkında tahmin yürüttük. Oyunun mantığını anladıktan sonra ben kağıtlara şekiller çizerek, şablondakinin aynısını yapmasını istedim. Kazanımlarını tek tek yazacağım ama görünüşte sadece renk ve şekilleri öğretme amaçlı gibi görünse de, hazırladığımız bu şablonlar sayesinde görsel algısı da gelişecek, dil çocuklarını birbirine denk getirip yapıştırmaya çalışırken dikkat ve odaklanma gelişimi, aynı zamanda da ince motor çalışması yapmış olacağız. Ve tabii çocuğunuzun yaşına (gelişimine) uygun olarak bu şekilleri kaç tane dil çubuğu bir araya gelerek oluşturduğumuzu sayarak basit matematik çalışması da oyuna dahil edilebilir.

Gördüğünüz gibi hem bol kazanımlı hem yapımı pratik hem de çocuğunuzun söküp takarken eğleneceği rengarenk bir oyun.

Materyaller: Renkli dil çubukları ve kendinden yapışkanlı cırt cırt bantlar. Şablon hazırlayacaksanız aynı renkte kalemler.

Sunum: Kırtasiyelerde kolaylıkla bulabileceğiniz cırt cırt bantlar birbirine yapışabilmesi için iki parçadan oluşur. Dil çubuğunun uç kısmına cırt bandın bir parçasını yapıştırıp arkasını çevirerek diğer ucuna da bandın diğer parçasını yapıştırıyoruz. İşte bu kadar basit! Dilediğiniz gibi birleştirerek şekiller oluşturabilir, bizim gibi şablona çizerek çalışabilirsiniz. Oyunun sonunda renklerine ve sayılarına göre gruplayarak oyundan oyun türetebilirsiniz.

Kazanımlar: Renk kavramı

Şekil kavramı

Sayı kavramı

İnce motor becerileri gelişimi

Görsel algı

Dikkat ve konsantrasyon gelişimi

Gruplandırma çalışması

Sağlıkla kalın, oyunla kalın!