Bebeklerin ince motor gelişimini desteklemeye yönelik harika aktivite

Daha önceki yazılarımda kaba motor ve ince motor becerileri nelerdir, ayrıntılı olarak yazmıştım. Bebeklerin ince motor ve kaba motor gelişimlerini desteklemek için oyuncaklar satın alabilir aynı zamanda evdeki malzemelerle bu oyuncakları kendiniz de hazırlayabilirsiniz.



Bugünkü oyun önerim küçük yaş grubundakilerin ince motor gelişimlerini destekleyecek ve özellikle ilgilerini çekecektir. Malum bu dönemde bir şeyleri söküp takmaya ayrı bir ilgileri oluyor :)

Üstelik bu tür etkinlikler bebeklerin duygusal gerilimlerinin azalmasına ve sakinleşmesine yardımcı olur, ilk zamanlar dikkat ve odaklanma süreleri oldukça kısadır, panik yok! Her çocuğun gelişimi farklı olduğu gibi ilgi alanı da farklı olacaktır. Eğer hazırladığımız oyun dikkatini çekmediyse ısrar etmiyoruz, kaldırıp başka bir zaman tekrar sunuyoruz. Önemli olan bebeğimizi gözlemleyip gelişimine uygun oyun ve oyuncaklarla desteklemek ve tabii en önemlisi huzurlu ve sevgi dolu bir ortamda bol bol vakit geçirmek. Gelelim oyunumuzu hazırlamaya;



Materyaller: Ayakkabı kutusu, kulak temizleme çubuğu, boya, mantarların üzerindeki benekler için beyaz nokta sticker (yoksa beyaza boyayarak da yapabilirsiniz)



Sunum: Kutunun üzerine dilediğiniz gibi mantar resmi çizip boyuyoruz. Beyaz stickerleri yapıştırıp ortalarına makas gibi delici bir alet yardımıyla delikler açıyoruz. Çok dar olmasın ki bebeğimiz zorlanıp başarısızlık hissi yaşamasın. Kulak çubuklarını ortadan kesip iki parçaya bölüyoruz. Oyunumuz hazır bile! Her zamanki gibi önce biz tek tek çabukları mantarlardaki deliklere yerleştirip oynayarak nasıl yapılacağını gösteriyoruz. Daha sonra oyunu çocuğumuza sunuyoruz.



Kazanımlar:



İnce motor becerileri gelişimi

El göz koordinasyonu gelişimi

Dikkat ve konsantrasyon gelişimi



Yaş: Yukarıda da bahsettiğim gibi her bebek biriciktir ve gelişimi farklıdır. Eğer ufak nesneleri rahatlıkla tutmaya başlamışsa 16 aylıktan itibaren bu oyunu sunabilirsiniz. Ve tabii ki tüm bebek oyunlarında olduğu gibi mutlaka bir yetişkin gözetiminde oynanmalıdır.





Sağlıkla kalın, oyunla kalın!