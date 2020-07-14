Bebekler ve çocuklar için motor becerileri geliştirecek eğlenceli bir aktivite

İşte hep duyduğumuz "çocuklarda motor becerileri" burada devreye giriyor. Bu konuda ne kadar bilgi edinirsek onların gelişimlerine o kadar katkı sağlamış oluruz. Çünkü cocukların hareket yeteneği ve bağımsızlığı motor becerilerinin gelişimine bağlıdır.

Aslında motor gelişimi, bedenimizle zihnimizin koordineli bir şekilde çalışmasıdır. Kaba motor ve ince motor olarak ikiye ayrılır. Çocuklarımız doğduğu andan itibaren başlar ve 0-6 yaş arasında büyük ölçüde tamamlanır. ilk önce kaba motor becerisi gelişir.

Kaba motor becerileri nedir?

Bebeğimizin kafasını desteksiz tutabilmesi, dönmeye ve emeklemeye başlaması, yürümesi, koşması gibi büyük kas grupları olan kol, bacak çalışmaları ya da bütün vücudunu kullanarak yaptığı tüm hareketlerdir.

Peki ince motor becerileri nedir?

Küçük kas gruplarını kullanılarak yaptığı hareketlerin tümüdür. Kalem ve makas tutabilmesi, boyama yapabilmesi, çatal tutabilmesi gibi el ve parmak kaslarını kontrollü kullanabilmesidir. 2 yaş ve sonrasında ise ince motor gelişimi hızlanır.

Çocuklarımız büyüdükçe kemikleri ve kasları güçlenir, daha fazla bağımsız hareket edebilirler. 2-3 yaş itibariyle çocuğumuzun dengesi ve koordinasyonu daha iyi hale gelir ve motor gelişimi hızla ilerler. Çocuklarımızda motor gelişimi, bedensel ve bilişsel gelişimi için önemli olduğu kadar kendini bir birey olarak görmesi ve öz güven kazanması içinde etkilidir.

İşte bugünkü etkinliğimiz hem kaba motor hem ince motor gelişimini destekleyecek. Ayrıca bonus olarak renk çalışması da yapmış olacağız. Tamamen evdeki malzemelerle ve hazırlaması çok pratik olan oyunumuz için gerekenler;

Materyaller: Büyükçe bir kutu, renkli havuz topları, aynı renkte el işi kağıdı, koli bandı.

Sunum: Koli bandını kısa kısa keserek elimizde rulo yapıp çift taraflı olacak şekilde duvara yapıştırıyoruz. (Çocuğumuzun boyuna göre yüksekliğini ayarlıyoruz, parmak uçlarında ya da zıplayarak alacağı sekilde). Bu bantların üzerine renkli toplarımızı yapıştırıyoruz. Kaç renk topumuz varsa ona göre kutunun üzerine el işi kağıtlarını yapıştırıp içinden topların geçebileceği büyüklükte delikler açıyoruz.



Nasıl oynayacağımıza gelince; Bu oyun her yaş grubu çocuk için uyarlanabilir.

1 yaş altı için: Topları duvarın en alt kısmına yapıştırıp bebeğimizi emekleme mesafesine bırakıyoruz. Renkli toplar dikkatini çekecektir. Topların yanına kadar emekleyince, siz bir tane topu sökerek nasıl yapıldığını gösterin, sizi taklit edecektir ve büyük ihtimal tadına bakmaya çalışacaktır. Ara ara bu çalışmayı yaparak emeklemesine ve minik parmaklarını güçlendirilmesine yardımcı olabilirsiniz.

1 yaş üstü için: Topları rast gele duvara yapıştırıyoruz ve sadece sökmelerini istiyoruz. Eğilip doğrularak, zıplayarak kaba motor gelişimini destekliyoruz ve tabii yine minik parmaklar çalışıyor.

16. Aydan sonra: Renkleri eşleştirmesi için kutuyu oyuna dahil ediyoruz.

2 yaştan sonra: Yine aynı oyunu belli bir süre içinde tamamlama, topları sayarak "Kutuya 3 tane kırmızı top atar mısın? " gibi yönlendirerek ya da kutuya basket atma gibi daha eğlenceli ve eğitici bir hale getirebiliriz.

Gördüğünüz gibi bu kadar basit malzemelerden bir sürü oyun türetebiliriz.



Kazanımlar:



Kaba motor becerileri gelişimi.

İnce motor becerileri gelişimi.

El göz koordinasyonu gelişimi.

Renk farkındalığı.