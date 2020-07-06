Bebekler için keyifli etkinlik: Evde nesne sürekliliği kutusu yapımı

Her bebeğin gelişim süreci farklı olsa da yaklaşık 6 - 9. aylarda nesne sürekliliğini fark etmeye başlarlar.



6 ay civarı bebekler mama sandalyelerinden bir oyuncağını yere atıp sesini dinleyerek geri vermenizi ister ve bunu tekrar tekrar yapar.



Nesne sürekliliği gelişiminin başladığını anlamak için bebeğinizin arkasından geçin, eğer kafasını çevirip sizi takip ediyorsa şu aşamaları deneyebilirsiniz…



Önce bebeğinizin gözü önünde bir oyuncağının yarısı görünecek şekilde bir örtünün altına saklayıp bulmasını isteyin. Eğer bulup aldıysa bu sefer yine onun gözü önünde oyuncağın tamamını örtünün altına saklayın, bulmayı başardıysa nesne sürekliliği kazanmış demektir. Nesne sürekliliği bebeğimizin ilk 2 yılını kapsayan bilişsel gelişimi açısından önemli bir beceridir. Ve buna katkıda bulunmak için montessori eğitiminde kullanılan “nesne sürekliliği kutusu”nu evdeki malzemelerle yapıp birlikte oynayabilirsiniz . Nasıl mı?

Materyaller: Sadece ayakkabı kutusu ve pinpon topu (minik parmaklar daha kolay tutabilsin diye)ç… Eğer daha dikkat çekici hale getirmek isterseniz el işi kağıdı ile kutuyu kaplayabilirsiniz.



Sunum: Ayakkabı kutusunun üst kısmını zemin olarak kullanıyoruz (Tepsi görevi görecek). Kutunun alt kısmının yarısını keserek zemine yapıştırıyoruz. Üzerine pinpon topunun geçeceği büyüklükte delik açıyoruz. Ön kısmına da topun düşeceği bir pencere açıyoruz. İç kısmına eğim veriyoruz ki top daha kolay yuvarlanarak tepsimize düşsün. Zaten orijinali de bu şekilde. İşte bu kadar basit.



Önce siz topu delikten atıyorsunuz ve düşmesini bekliyorsunuz. Sonra topu bebeğinize vererek aynısını yapmasını istiyorsunuz. Böylelikle bebeğimiz önce topun gözden kaybolup sonra diğer delikten geri geldiğini ve aslında kaybolmadığını deneyimleyerek öğreniyor.



Kazanımlar



Bilişsel gelişim

El göz koordinasyonu

İnce motor gelişimi (tutma, kavrama )

Neden sonuç ilişkisi kurabilme



Ayrıca bebeğinizle sık sık en eğlendikleri “ce eee” oyununu oynamak nesne sürekliliği kazanmalarına yardımcı olur. Ve çok kısa süreliğine bile olsa yanlarından her ayrılacağımızda “Gidiyorum ama hemen geri döneceğim” şeklinde açıklama yapmak bebeklerimizin kaygılarını azaltmaya yardımcı olacaktır.



Yaş: Bebeğimizin gelişimini gözlemleyerek 6-9 ay arası bu oyun sunulabilir. Ve her zaman bir yetişkin gözetimde oynanmalıdır.