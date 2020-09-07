Anne yapımı şekilli yapboz

Hazır alabileceğiniz gibi evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Ev yapımı olması ucuz maliyetinin yani sıra, çocuğunuzun ilgi alanına göre istediğiniz malzemelerle, istediğiniz şekli yapmanıza olanak sağlar. Ev resmi, araba, hayvanlar… Çocuğunuz neyi seviyorsa onun yapbozu olabilir.

Abeslang diğer adıyla dil çubuğu yapboz hazırlamak için çok uygun bir materyaldir. Kenarlarının düz olması özellikle küçük yaş grubu için kolaylık sağlar. Dil çubuklarını kırtasiyeler ve tıbbi malzeme satılan yerlerde bulabilirsiniz.

Yapboz yapmak çocuk için en verimli zihinsel aktivitelerden biridir. Tek başına karışık ve birbirinden bağımsız duran parçaları bir araya getirip hedefe ulaşmak ve bir bütün oluşturmak çocuğumuzun hem zihinsel hem de küçük kas gelişimi için oldukça önemlidir. Kazanımlarını uzun uzun yazacağım zaten. Bize düşen çocuğumuzun yaşına ve gelişimine uygun yapbozlar seçmek. Basitten zora doğru yani küçük parçalarla başlayıp giderek parçaları arttırmaktır.

Ben bu yapbozu hazırlarken şekil ve renk kavramları ile desteklemek istedim. Sizler aynı mantıkta dilediğiniz resmi seçerek dil çubuklarının üstüne yapıştırabilir ya da kendiniz çizebilirsiniz. Gelelim oyunumuzun hazırlanışına…

Materyaller: Dil çubukları, zemin için karton parçası, çift taraflı cırt cırt bantlar, ben şekilleri oluşturmak için kendinden yapışkanlı eva kullandım. Bulamazsanız kendiniz çizebilir ya silikonla yapıştırabilirsiniz.

Sunum: Önce eva kağıtlara şekilleri çizip dil çubuklarının üstüne yapıştırıyoruz. Yapışkanlı cırt cırt bantları hem dil çubuklarının arkasına hem de eşit gelecek şekilde kartonun üzerine yapıştırıyoruz. Maket bıçağı yardımıyla dil çubuklarının birleşim yerlerinden kesiyoruz.

Yapbozumuz hazır! Her zaman ki gibi önce biz oynayarak nasıl yapılacağını gösteriyoruz. Sonra çocuğumuza sunuyoruz.

Yapboz yaparken ilk başlarda beraber oynasanız da sonrasında çocuğumuza müdahale etmeden, yanlış yapmasına izin vererek izlemeliyiz. Adı üstünde yapboz! Deneye deneye doğruyu bulacaktır. Ve başardığında hedefe ulaşmanın mutluluğu ile özgüveni artacaktır.

Kazanımlar

Parça-bütün ilişkisi kurma

İnce motor becerileri gelişimi

Sıralama becerisi

Görsel algı gelişimi

Dikkat ve konsantrasyon gelişimi

Tümevarım, tümden gelim

Sınıflama- sıralama

Şekil, renk kavramı tanıma

Bilişsel gelişim

Hafıza gelişimi

Problem çözme becerisi

Özgüven gelişimi

Sağlıkla kalın, oyunla kalın!