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GeriGüncel Öztürk Yüze hacim kazandıran estetikler
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Haberler>Yazarlar>Güncel Öztürk>Yüze hacim kazandıran estetikler
Yazarlar
08.08.2021 - 10:30 |  Son Güncelleme:

Yüze hacim kazandıran estetikler

Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Cerrahi Uzmanı Op.Dr.
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Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Yüze hacim kazandıran estetikler

Minimal dokunuşlarla yeni yılda daha estetik bir görünüme kavuşmak mümkün. Yüzün doğal yapısında bulunan ya da sonradan ortaya çıkan estetik sorunlar minimal invaziv işlemler ya da enjeksiyon teknikleriyle giderilerek daha estetik bir görünüme kavuşulabilir.

Işık dolgusu ile göz çevresi estetiği

Gözlerin altında koyu halkalar oluşmasının bir numaralı nedeni, gözyaşı kanalındaki hacim kaybından kaynaklanmaktadır. Işık dolgusu ile göz altındaki bu çukurluklar eşit seviyeye getirilerek ışığı eşit düzeyde yansıtması sağlanır. Aynı zamanda cildin nem ve yağ eksiği de giderilerek kalitesi artırılarak yüze daha genç bir görünüm verilebilir.

Ameliyatsız elmacık kemiği estetiği

Elmacık kemiği yüzün genç görünmesini sağlayan en önemli unsurlardan birisidir. Dolgun ve çıkık elmacık kemikleri yüzün genç ve sağlıklı görünmesini sağlayan önemli bir işleve sahiptir. Elmacık kemiği çıkıklığı kadınlar tarafından en çok talep edilen estetik operasyon türüdür. Elmacık kemiğindeki estetik problemler doğuştan ya da yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bunun için hyalüronik asit dolgusu ya da yağ enjeksiyonu malzemesinden faydalanabilir.

Dudak dolgusu estetiği

Dudak dolgusu ile doğuştan ince ya da sonradan şeklini kaybetmiş ve düzleşmiş dudaklar kalınlaştırıp dolgunlaştırılabilir. Dudakları istenilen görüntüye kavuşturmak için hyaloronik ya da dermal dolgu maddeleri enjekte edilir. Oldukça kısa süren bir işlem olmasının yanı sıra sonuçları da hemen görünür hale gelir. Üstelik herhangi bir şekilde iyileşme sürecine de ihtiyaç yoktur. Dudak dolgusu ağrısız ve acısız bir işlemdir.

Çene hattı dolgusu

Çene hattının belirsiz olması durumunda dolgu enjeksiyonu ile çene şekillendirilmesi yapılabilir. Anti-aging yani gençleştirme estetiklerinde sadece göz ve ağız çevresindeki kırışıkların tedavi edilmesi yeterli olmayabilir. Çünkü zamanla çene ve boyun da yaşlanır. Çene çizgisi belirsiz bir hal alır, boyunda kat izleri oluşur. İşte Nefertiti botoksu ve dolgu enjeksiyonları ile bu sorunların tedavisi mümkün.

Cilt gençleştirme estetiği

Botoks ve dolgu enjeksiyonu ile ciltteki kırışıklıklar ve oluklar giderilebilir. Botoks ile kaş kaldırma estetiği uygulanabilir. Gözlerin ve yüzün daha genç görünmesi sağlanabilir.

Yeni yıla daha estetik bir görünüm ve daha enerjik başlamak için estetik cerrahinin ameliyatsız ya da minimal invazivli uygulamalarından faydalanabilirsiniz.

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Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Cerrahi Uzmanı Op.Dr.
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