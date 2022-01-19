Yüz gençleştirme estetikleri

Botoks ve dolgu enjeksiyonu ile çene yapısı da dahil olmak üzere tamamen şekillendirilebilir. Elmacık kemiği dolgusu ile yanaklarınız daha çekici hale getirilebilir. Kaş kaldırma botoksu ile gözleriniz daha fazla ortaya çıkarılabilir. Dudak dolgusu ile yüzünüze daha canlı ve çekici bir ifade verilebilir. Ardından ince çizgiler için botoks, derin çizgiler için ise dolgu enjeksiyonu teknikleri uygulanabilir.

Çene ve boyun bölgesi de gençleştirilebilir

Aşırı kare ve güçlü çene hattı erkeksi ifadenin en belirgin özellikleridir, ancak kadınlar için pek tercih edilebilir bir görünüm değildir. Bu gibi aşırı aşırı kare yüzlü kadınların, yüz şeklini oval hale getirerek daha yumuşak bir ifade vermek için masseter botoksu uygulanabilir. Masseter botoksu yüzün alt kısmını inceltmek için masseter kasına uygulanan enjeksiyon tekniğidir. Nefertiti botoksu ile çene altındaki sarkma ve katlanma gibi yaşlanma belirtileri giderilebilir.

Eğer yüz ile boyun bölgesi birleşik gibi duruyor, hatta boynunuzun altından sizi rahatsız eden sarkmalar bulunuyorsa, siz de massetter V hattı ve Nefertiti botoksuyla bu sorunlarınızdan ameliyata gerek kalmaksızın kurtulabilirsiniz.

Dinamik dolgu ile daha hareketli bir yüz

Estetik cerrahideki gelişmeler daha doğal bir görünüm ve zahmetsiz teknikler sağlamaya devam ediyor. Kırışıkların ana nedenlerinden birisi, mimik kullanımıdır. Mimik kullanımı ise dinamik kas gruplarının kontrolü altındadır. Bu bölgelerde oluşan derin kırışıkların tedavisinde mimiklerin hareket yeteneğinin azalmaması çok önemlidir. Dinamik dolgu enjeksiyonu tekniğinin ana hedefi ise mimik hareketlerini koruma altına almak.

Ameliyatsız estetik operasyonlarıyla iyileşme süreçlerine ihtiyaç olmaksızın, daha genç ve estetik bir görünüme sahip olmak hala mümkün. Ameliyatsız teknikler ile burun, çene, boyun, yanak, göz kapakları, dudak şekillendirme ve kırışık tedavisi 15-20 dakika içinde yapılabilmektedir. Eğer estetik sorunlarınızdan rahatsız oluyorsanız, alanında uzman estetik cerrahlardan destek alabilirsiniz.