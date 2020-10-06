Yüz estetiğinde dikkat edilmesi gereken kriterler

Yüzün karakteristik özellikleri incelendikten sonra sorunlu alanlar belirlenir ona göre estetik operasyonlar planlanır. Preoperatif yüz analizinde cilt ve cilt altı dokuların kalınlığı ve dokusu, kemik yapısı ve yüz kaslarının mimetik hareketlerinin neden olduğu kırışıklık kalıpları dikkate alınır. Yaşlanmanın neden olduğu değişiklikler değerlendirilir. Preoperatif analiz her hasta için benzersizdir ve sorunlara yönelik çözümler kişiye özel olarak planlanır.

Yüz estetiğindeki anahtar kriterler arasında denge, oran, simetri ve uyum bulunur. Yüz estetiği operasyonlarda "ameliyat edilmiş" bir görünüm oluşturmadan hastanın görünümünde iyileştirmeler yapılır.

Yüz gençleştirmede uygulanan yöntemler

Yüz estetiğinde göz kapakları, orta yüz bölgesi, boyun ve alın germe işlemleri uygulanır. Bu işlemlerde cerrahi ve cerrahi olmayan teknikler uygulanabilir. Cerrahi teknikler ile tekrarlaması gerekmeyen sonuçlar elde edilir ama yaş almaya bağlı olarak ilerleme yine devam eder. Klasik yöntemler ile uygulanan teknikler ile genel anestezi altında, tüm dikiş izleri gizlenerek yüz germe ameliyatları uygulanır.

Ameliyatsız tekniklerde ise botoks ve dolgu enjeksiyonu gibi yöntemler uygulanır. Kullanılan malzeme ve uygulanan bölgeye göre 4 ay ile 2 yıl arasında değişen sonuçlar elde edilir. Ameliyatsız tekniklerde anestezi kullanımına gerek olmaz, daha hızlı sonuçlar elde edilir, iyileşme sürecine gerek olmaz ve yara izi oluşmaz. Günümüzde hastalar tarafından daha fazla tercih edilme sebepleri arasında sunmuş olduğu bu avantajlar her alır. Yüz gençleştirme estetikleri ile kişinin 10, hatta 15 yaş daha görünmesi sağlanabilir. Bu operasyonlar ile kişi kendini daha enerjik ve mutlu hissedebilir.

Hacim kazandırmada uygulanan yöntemler

Dolgu enjeksiyonu uygulamalarıyla yüzdeki bazı bölgelere hacim kazandırılabilir. Dudak dolgusu, elmacık kemiği belirginleştirme ve çene belirginleştirme hem kadın hem de erkek hastalarda oldukça etkili sonuçlar elde edilmesini sağlayan operasyonlar arasında yer alır. Aynı zamanda göz altı çukurluklarını doldurmak için de ışık dolgusundan faydalanılır.

Hacim eksiltmede uygulanan yöntemler

Yanak inceltme bişektomi operasyonları ve çene küçültme yani Masseter botoksu uygulamalarıyla çene inceltme yapılabilir. Yüz estetiği operasyonlarında hasta memnuniyeti en yüksek olan operasyonlar arasında yer alır.

Burun estetiği

Yüz estetiğinin en belirleyici unsurlarının başında bu run estetiği gelir. Yüzün tam ortasındaki konumuyla estetik açıdan sorunları olması durumunda tüm bakışları üzerine çeker. Bu nedenle estetik açıdan dikkati üzerine çeken burunlar kişilerde rahatsızlık hissi oluştururlar. Burun estetiği yüzün estetik görünümünü en fazla etkileyen estetik prosedür olarak ilk sırada yer alır. Ameliyatlı ve ameliyatsız yöntemlerle düzeltilebilir.

Sizin için en uygun yüz estetiği operasyonları için estetik cerrahi uzmanlarından kişiye özel bilgi alabilirsiniz.

Sevgiyle kalın.