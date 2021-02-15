Yüz estetiği operasyonları

Peki, neler yaptırabilirsiniz?

Burun Ameliyatı: Eğer kemerli, aşırı büyük ya da eğri buruna sahipseniz rinoplasti operasyonlarından faydalanabilirsiniz.

Dudak dolgusu: Genç, yaşlı ince dudaklara sahip olan sağlık bireyler bu ameliyattan faydalanabilirler.

Yanak dolgusu: Düz bir yanak görünümüne veya sarkmış yanaklara sahip olan hastalarımız için önerdiğimiz bir operasyondur. Yanaklarda sarkma varsa yüz germe ameliyatı tercih edilebilir.

Çene dolgusu: Eğer orantısız bir burun-çene görünümünüz varsa ya da çeneniz küçük bir görünüme sahipse bu operasyon için uygun bir adaysınız. Dolgu enjeksiyonu ile ameliyata gerek olmadan hızlı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Alın/Kaş kaldırma: Düşük kaşlarınız ve derin alın kırışıklıklarınız olduğunu düşünüyorsanız, bu operasyonlardan faydalanabilirsiniz.

Yüz/Boyun germe ameliyatı: Yüz ve boyun çevresindeki dokuda yumuşama, derin kırışıklıkları veya sarkmaları olan hastalar için önerdiğimiz bir operasyondur.