Yüz estetiği operasyonları
Görünümünden memnun olmayan, kusurlu bölgelerinden dolayı mutsuz olan, estetik operasyonlardan makul beklentileri olan, ileri derecede bağımlılığı (alkol, sigara vs.) olmayan ve genel sağlık durumu yerinde olan herkes plastik cerrahinin sunduğu imkânlardan faydalanabilir.
Peki, neler yaptırabilirsiniz?
Burun Ameliyatı: Eğer kemerli, aşırı büyük ya da eğri buruna sahipseniz rinoplasti operasyonlarından faydalanabilirsiniz.
Dudak dolgusu: Genç, yaşlı ince dudaklara sahip olan sağlık bireyler bu ameliyattan faydalanabilirler.
Yanak dolgusu: Düz bir yanak görünümüne veya sarkmış yanaklara sahip olan hastalarımız için önerdiğimiz bir operasyondur. Yanaklarda sarkma varsa yüz germe ameliyatı tercih edilebilir.
Çene dolgusu: Eğer orantısız bir burun-çene görünümünüz varsa ya da çeneniz küçük bir görünüme sahipse bu operasyon için uygun bir adaysınız. Dolgu enjeksiyonu ile ameliyata gerek olmadan hızlı sonuçlar elde edebilirsiniz.
Alın/Kaş kaldırma: Düşük kaşlarınız ve derin alın kırışıklıklarınız olduğunu düşünüyorsanız, bu operasyonlardan faydalanabilirsiniz.
Yüz/Boyun germe ameliyatı: Yüz ve boyun çevresindeki dokuda yumuşama, derin kırışıklıkları veya sarkmaları olan hastalar için önerdiğimiz bir operasyondur.