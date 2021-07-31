Yazı daha estetik bir burunla geçirmek mümkün

Öğle arası ya da 15 dakikada burun estetiği olarak da bilinen enjeksiyon teknikleri ile burundaki şekil bozuklukları tedavi edilebilir. Burun küçültme sorunu hariç diğer şekil bozuklukları giderilebilir. Burun tümsekleri, eğriliği, burun deliği asimetrisi ve burun ucu düşüklüğü gibi sorunlar tedavi edilebilir. Burun konturu yeniden şekillendirilebilir. İleri seviyede kemik sorunları ve burun küçültme için cerrahi yöntemler tercih edilmelidir.

İyileşme sürecine ihtiyaç olmaz

Özellikle nişan ya da evlilik gibi özel bir günün arifesinde olanlar, iyileşme için yeterli vakti olmayanlar için çok daha uygun bir seçenektir. Eğer burunda hacim eksiklikleri, tümsek ya da kemer varsa dolgu enjeksiyonu, burun ucu düşüklüğü ya da eğrilik gibi sorunlar varsa botoks enjeksiyonu uygulanır. Dolgu enjeksiyonunun sonuçları hemen görünür hale gelirken, botoks enjeksiyonunun etki etmesi için birkaç günlük bir süreye ihtiyaç vardır. Ameliyatsız tekniklerin etkisi geçici olduğu için kullanılan malzemenin kalitesine göre 6 ile 2 yıl içinde enjeksiyonların tekrarlanması gerekir.

Ameliyat korkusu talebin artmasını sağlıyor

Ameliyat korkusu ya da anestezi endişesi gibi sebepler de ameliyatsız burun estetiği tekniklerine olan talebin artmasını sağlıyor. İnce uçlu enjeksiyon iğneleri sayesinde ağrısız ve sızısız bir şekilde birkaç dakika içinde işlem tamamlanır. Güneş ışıklarından korunmak, bir iki gün çok ağır spor yapmamak, sauna gibi aşırı sıcağa maruz kalmamak tedbir almak için yeterli olacaktır.

Minimal dozlarda uygulanır

Minimal dozlarda uygulanan dolgu ve botoks enjeksiyonu teknikleri ile burundaki estetik sorunlar doğal bir görünüme kavuşturulabilir. Burunda şişlik, ödem ya da his kaybı oluşmaz. Hastanın ihtiyacı ve talebi doğrultusunda kırışık tedavisi, kaş kaldırma ya da dudak dolgusu gibi diğer ameliyatsız yüz estetiği teknikleri ile beraber kombine bir şekilde uygulanabilir.

Operasyonun başarılı olması için ameliyatsız burun estetiği konusunda uzman estetik cerrahların tercih edilmelidir. İleri seviye şekil bozuklukları ya da kalıcı tedavi için cerrahi tekniklerin kullanılması gerekir. Örneğin kapalı burun estetiği tekniğiyle ortalama bir saat süren operasyon ile ameliyat başarılı bir şekilde tamamlanabilir. İzsiz, morluksuz, tamponsuz ve alçısız teknikler uygulanabildiği için hasta genellikle aynı gün evine gidebiliyor. Hatta birkaç gün içinde rutin yaşantısına rahatlıkla devam edebiliyor. Rinoplasti ameliyatları kişiye özeldir. Bu nedenle en uygun tedavi seçeneğini öğrenmek için alanında uzman bir estetik cerrahtan bilgi alınması gerekir.