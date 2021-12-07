Yanak küçültme estetiği nedir?

Yüz bölgesi, yaşlanmaya ya da kilo almaya bağlı olarak zamanla aşırı derecede yağlanabilir. Yanaktan yağ alımı prosedürü ile yanaktaki aşırı yağlanma giderilerek yüzün konturu yeniden şekillendirilebilir. Yüz gençleştirme ve inceltme estetiği prosedürlerinden birisi olarak estetik cerrahide kullanılan bir yaklaşımdır.

Yanakların doğal yapısında bukkal yağ yastıkları bulunmaktadır ve kişi yaşlandıkça bu yağ yastıkları yoğunlaşır ve tombul yanaklı bir görünüm ortaya çıkar. Bu biriktikten sonra kaybedilmesi zor olan bir yağ alanıdır. Yanaktan yağ alımı prosedürü işte bu bukkal yağ yastıklarını hedef alır. Tüm tıbbi prosedürler gibi riskleri ve iyileşme süresi vardır.

Yanak küçültme estetiği nasıl uygulanır?

Yanaktan yağ alımı ile hedeflenen alan yanak içinde bulunan bukal yağ yastığıdır ve ağzın iç kısmından küçük insizyonlar açılır. Ardından liposuction yöntemi ile yanaklardaki aşırı yağ birikimi çekilerek alınır. Prosedür yaklaşık bir saat sürer ve genel anestezi ya da bilinçli sedasyon yani lokal anestezi altında yapılır.

İyileşme süreci nasıldır?

Yanaktan yağ alımında uygulanan teknik ve kişinin genel cilt yapısına göre iyileşme süreçleri farklılık gösterir. Birkaç gün çiğneme hareketi yaparken çiğneme kaslarında hafif ağrı hissedilebilir. Prosedürün nihai sonuçlarının ortaya çıkması birkaç hafta sürebilir. Yanaktan yağ alımı işleminin sonuçları kalıcıdır. Bu neden ile operasyona karar vermeden önce çok iyi bir araştırma yapılmalı ve estetik cerrahtan tüm süreç hakkında ayrıntılı bilgi alınmalıdır. Yanaktan yağ alımında diğer cerrahi tekniklere kıyasla iyileşme süreci daha kısa da olsa, yine de belirli bir iyileşme sürecine ihtiyaç vardır. Unutulmaması gereken en önemli konu ise tüm cerrahi işlemlerde olduğu gibi bu prosedürde de iyileşme süreci kişiden kişiye farklılık gösterir.

İyileşme sürecinde enfeksiyon oluşmaması için cerrahınızın size sunacağı tüm bakım önerilerine maksimum derecede dikkat edilmesi gerekir. Cerrahınız size uygulama sonrası dikkat etmeniz gerekenleri bildirecektir.

Nelere dikkat edilmelidir?

İyileşme sürecinin daha hızlı geçmesi için operasyondan önce sigara ve alkol tüketimini en az bir hafta boyunca kesmek gerekir. Operasyondan önce aspirin gibi kan sulandırma özelliği olan ilaçların kullanılmaması gerekir. Eğer başka bir tıbbi rahatsızlık nedeni ile sürekli olarak kullanılması gereken ilaçlarınız varsa operasyondan önce mutlaka doktorunuzu bilgilendirmeniz gerekir. Hamileler, emzirenler ve genel sağlık durumu bozuk olan kişiler doktorlarına sormadan yanaktan yağ alımı işlemi yaptırmamalılar.