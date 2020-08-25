Yanak inceltme estetiği: Bişektomi

Yüz bölgesi, yaşlanmaya ya da kilo almaya bağlı olarak zamanla aşırı derecede yağlanabilir. Bişektom ile yanaktaki aşırı yağlanma giderilerek yüzün konturu yeniden şekillendirilebilir. Yüz gençleştirme ve inceltme estetiği prosedürlerinden birisi olarak estetik cerrahide kullanılan bir yaklaşımdır.

Yanakların doğal yapısında bukkal yağ yastıkları bulunmaktadır. Kişi yaşlandıkça bu yağ yastıkları yoğunlaşır ve tombul yanaklı bir görünüm ortaya çıkar. Bu biriktikten sonra kaybedilmesi zor olan bir yağ alanıdır. Yanaktan yağ alımı prosedürü, işte bu bukkal yağ yastıklarını hedef alır. Tüm tıbbi prosedürler gibi riskleri ve iyileşme süresi vardır.

Daha estetik yanaklar için…

Yanaktan yağ alımı ile hedeflenen alan yanak içinde bulunan bukkal yağ yastığıdır ve ağzın iç kısmından küçük insizyonlar açılır. Ardından yanaklardaki aşırı yağ birikimi çekilerek alınır. Prosedür yaklaşık bir saat sürer ve genel anestezi ya da bilinçli sedasyon yani lokal anestezi altında yapılır.

Yanaktan yağ alımında uygulanan teknik ve kişinin genel cilt yapısına göre iyileşme süreçleri farklılık gösterir. Birkaç gün çiğneme hareketi yaparken çiğneme kaslarında hafif ağrı hissedilebilir. Prosedürün nihai sonuçlarının ortaya çıkması birkaç hafta sürebilir. Yanaktan yağ alımı işleminin sonuçları kalıcıdır. İyileşme süreci kısa, hasta memnuniyeti yüksek bir operasyondur.

İyileşme sürecinin daha hızlı geçmesi için operasyondan önce sigara ve alkol tüketimini en az bir hafta boyunca kesmek gerekir. Operasyondan önce kan sulandırma özelliği olan ilaçların kullanılmaması gerekir.