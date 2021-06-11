Minimal kesilerle yanaklardaki fazla yağ alınabilir ya da enjeksiyon yöntemiyle yanaklara hacim kazandırılabilir. Yanak estetikleri yüzün ihtiyacına göre kişiye özel olarak planlanır.

Yanak küçültme estetiği

Yanakların doğal yapısında bukkal yağ yastıkları bulunur. Bu yağ yastıkları kilo aldıkça veya kişi yaşlandıkça yoğunlaşır ve tombul yanaklı bir görünüm ortaya çıkar. Biriken yağın eritilmesi zor olur. Yanaktan yağ alımı prosedürüyle bu sorun giderilebilir.

Ağzın içinden açılan bir iki santimlik minimal kesiler aracılığıyla yanaklardaki yağ fazlalıkları çıkarılır. Prosedür yaklaşık bir saat sürer ve genel anestezi ya da bilinçli sedasyon yani lokal anestezi altında yapılır. Bu sayede hasta operasyon süresince hiçbir şey hissetmez. Ağrısız bir operasyon olmasının yanı sıra iyileşme süreci de oldukça kısa olur. Kesiler ağzın içerisinden açıldığı için dışarıdan görünen bir yara izi kesinlikle oluşmaz. Yanaktan yağ alma estetiği bir ayaktan tedavi prosedürüdür. Hasta aynı gün genellikle evine gider. Birkaç gün çiğneme hareketi yaparken çiğneme kaslarında hafif ağrı hissedilebilir. Prosedürün kesin sonuçlarının ortaya çıkması birkaç hafta sürebilir.

Yanak dolgusu estetiği

Yanaklarının estetik görünümünden memnun olmayan, kilo verme ya da yaşlanma nedeniyle hacim kaybı olan kişiler için uygundur. Enjeksiyon yöntemiyle elmacık kemiklerini kaldırmak, yüze hacim kazandırmak, ince çizgileri ve kırışıklıkları düzeltmek için uygulanır. İşlemden önce enjeksiyon bölgesine topikal bir anestezik uygulanabilir. Enjeksiyon işlemi 30 dakika içinde tamamlanır. Enjeksiyondan hemen sonra sonuçlar hızlı bir şekilde ortaya çıkar. Ancak yüzünüzün tam olarak şeklini alması bir veya iki gün sürecektir. Genellikle hyaluronik asit dolgu maddesi tercih edilir. Uygulanan malzemeye bağlı olarak, yanak dolgusu sonuçları 6 aydan 2 yıla kadar sürebilir. Prosedürün hemen ardından normal hayatınıza ara vermeden devam edebilirsiniz.