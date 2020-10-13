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Haberler>Yazarlar>Güncel Öztürk>Yanak dolgusu hakkında bilinmesi gerekenler

Yazarlar
Fotoğraf: Ingimage
13.10.2020 - 15:20 |  Son Güncelleme:

Yanak dolgusu hakkında bilinmesi gerekenler

Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr.
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Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
guncelozturk@gmail.com
Yanak dolgusu hakkında bilinmesi gerekenler
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Yanak dolgusu elmacık kemiklerinizi kaldırmak, yüzünüze hacim kazandırmak, ince çizgileri ve kırışıklıkları düzeltmek için uygulanır.

Yanak dolgusu nedir?

Yanak dolgusu, elmacık kemiklerinizin üstündeki ve çevresindeki alanın hacmini artıran enjeksiyonlardır. Bu, daha tanımlanmış bir kemik yapısının oluşmasını sağlar. Yanak dolgu maddeleri cilt katmanınızın altına enjekte edilerek kırışıklıkları ve ince çizgileri yumuşatabilir. Genellikle hyaluronik asit dolgu maddesi tercih edilir.

Etkisi ne kadar sürer?

Uygulanan malzemeye bağlı olarak, yanak dolgusu sonuçları 6 aydan 2 yıla kadar sürebilir. Dermal dolgu maddesi bu sürenin sonunda çözülür ve cilt dokunuzda metabolize olur.

Kimler için uygundur?

Yanaklarının estetik görünümünden memnun olmayan, kilo verme ya da yaşlanma nedeniyle hacim kaybı olan kişiler için uygundur. Kronik sağlık sorunları öyküsü olmayan sağlıklı ve sigara içmeyen biriyseniz yanak dolgusu için aday olabilirsiniz.

Prosedür nasıl uygulanır?

Prosedürden önceki 2 hafta içinde kan inceltici ilaçlardan kaçınmanız gerekir. Reçeteli kan inceltici ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza mutlaka bildirmelisiniz. Prosedür klinik şartlarında uygulanır.

İşlemden önce enjeksiyon bölgesine topikal bir anestezik uygulanabilir. Enjeksiyon işlemi 30 dakika içinde tamamlanır. Enjeksiyondan hemen sonra sonuçlar hızlı bir şekilde ortaya çıkar. Ancak yüzünüzün tam olarak şeklini alması bir veya iki gün sürecektir.

Prosedürden sonra araba sürebilirsiniz ve hemen ardından normal hayatınıza ara vermeden devam edebilirsiniz.

İyileşme süreci nasıldır?

Enjeksiyondan sonraki ilk birkaç gün yanaklarınız üzerinde uyumaktan kaçınmalısınız. Sırt üstü düz bir şekilde uyumaya çalışın.

Enjeksiyon işleminden 48 saat sonra dolgu tamamen şeklini alana kadar yorucu egzersizlerden kaçınmalısınız.

Yüzünüze dokunmaktan kaçının ve enfeksiyon riski geçene kadar yüzünüzü mümkün olduğunca temiz ve kuru tutmalısınız.

 

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Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr.
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