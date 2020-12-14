Yanak, çene ve orta yüz bölgesine hacim kazandırma

Dolgu enjeksiyonu nedir?

Yanak, orta yüz ve çene dokularına doğrudan enjeksiyon için tasarlanan bu tedavi, vücutta doğal olarak oluşan bir şeker olan hyaluronik asitten oluşur. Hyaluronik asit, ciltte doğal hidrasyon ve hacim sağlar, yaşlanma süreci sonucunda yüzün çökmüş veya çukur görünen kısımlarını veya doğal anatomiyi düzeltir.

Dolgu malzemeleri nasıl etki eder?

Dermal dolgu maddelerindeki hyaluronik asit, cilt altındaki suyla birleşerek tedavi alanına anında hacim artışı sağlar. Yanaklarda kullanıldığında hacim kaybı geri kazandırılır ve yüz hatları daha belirgin hale getirilebilir. Dolgu malzemeleri çene hacmi için kullanıldığında, yüz simetrisini tekrar düzene sokabilir ve çukurlu bir çenenin etkilerini tersine çevirebilir.

Estetik cilt gençleştirmede en güvenilir isimlerden biri olan dolgu ürünleri, güçlü hyaluronik asit formülasyonlarından bazılarını içerir ve optimum tedavi ile bir yıldan daha uzun süre dayanabilen sonuçlar yaratır.

Dolgu enjeksiyonunun faydaları nelerdir?

Yoğun temposu olan kişiler için ideal olabilecek hızlı, kullanışlı tedaviler sağlar. Normal hayatta sıfır kesintiye yol açar. Uzun ömürlü sonuçlar verir. Orta yüzdeki diğer cilt gençleştirme tedavilerini tamamlayabilen ve genel estetiği geliştiren hacim düzeltmeleri sağlar. Yüz simetrisini düzeltmeye yardımcı olur.

Yan etkileri var mı?

Tüm enjekte edilebilir tedavilerde olduğu gibi, genel olarak bir gün veya daha kısa bir süre sürecek şekilde tedavi bölgelerinde hafif morarma, şişme ve kızarıklıkla sonuçlanabilir. Tedaviye uygun hastalarda tipik olarak hiçbir komplikasyon yoktur ve tedavi gören erkekler ve kadınlar genellikle hemen normal aktivitelerine geri döner.

Yaşlanma sonucu yanaklarda hacim kaybı yaşayan ve çene büyütme için ameliyatsız bir çözüm arayan kadın ve erkekler bu tedavi için uygun adaylar olabilir. Daha fazla bilgi için alanında uzman bir estetik cerraha başvurulabilir.

Sevgiyle kalın.