Sigarayı bırakmak için şu an tam zamanı!

Nikotinin dokulardaki kan akışının azalmasına neden olan damar daraltıcı bir özelliği vardır. Bu, bazı ameliyatlarda çok kötü sonuçlara neden olabilen önemli sorunlara yol açar. Burun estetiği, meme estetikleri, cilt germe ve liposuction gibi yağ aldırma gibi ufak da olsa kesi yapılması gereken operasyonların hepsinde dokulara kan akışı yavaşladığı için yaraların geç iyileşmesine ve iz kalmasına neden olur.

Kandaki oksijen oranı düşer

Tütünlü mamullerin hepsinde karbon monoksit bulunur. Karbon monoksit kandaki hemoglobinlerin oksijeni taşıması kapasitesini azaltır. Sigaranın damar daraltması kan akışını azaltması, yeterli oksijeni taşımaması doku onarımının yavaşlamasına neden olur. Özellikle yüz germe, meme estetiği gibi operasyonlarda iyileşme sürecinde sağlıklı kan dolaşımı ve kan yoluyla dokulara yeterli oksijenin taşınması iyileşme süresinin hızlanması açısından çok önemlidir. Estetik dikişler ile minimuma indirilen iz kalma sorunu karbon monoksit fazlalığı nedeni ile riske girer. Olması gerektiğinden daha fazla iz kalır.

Tütünlü ürünler akciğer ve bronşlarda tahrişe ve iltihaba neden olur ve öksürük ataklarına yol açabilir. Ameliyattan sonra öksürük krizleri hastalarda çeşitli komplikasyon ve iç kanama risklerine neden olabilir.

Sigara güzelliğinize zarar verir

Sigara, saçınızın telinden tırnağınızın rengine kadar tüm vücudunuzu olumsuz yönde etkiler. Cildinizin rengini değiştirir, kırıştırır, saçlarınızı matlaştırır, dişlerinizin ve tırnaklarınızın sararmasına neden olur. Özellikle yüz bölgesinde erken yaşlanmanın en önemli sebeplerinin başında gelir. Sigara kullanmayan insanların dokuları daha canlı, saçları parlak, dişleri parlaklığını çok daha uzun süre korur. En önemlisi kırışıklıklar çok daha geç oluşmaya başlar.

Sigaranın zararlı olduğu gerçeği herkes tarafından bilinmektedir. İnsan ömrünü kısaltan, yaşam kalitesini düşüren sigara tüm dünyada ölüm sebeplerinin en üst sıralarında yer alır. Sadece ciğerleri değil, tüm vücut sağlığını kötü yönde etkiler. Eğer nikotin bağımlısıysanız tüm cerrahi operasyonlardan en az 1 hafta önce sigara kullanmaya ara vermelisiniz. Ameliyattan sonra da kendinize iyileşmek için zaman tanımalı ve en azından bir iki hafta sigara kullanmamalısınız. Ayrıca unutmayın ki sigara kullanmayan kişilerde estetik operasyonlar her zaman daha iyi sonuç verir.

En önemlisi ise koronavirüsüne yakalanma riskinizi azaltır, olası virüs bulaşmasında ise iyileşme hızınızı arttırır. Eğer hala bırakmadıysanız, sigarayı bırakmanın şu an tam zamanı!

Kaynak: Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk