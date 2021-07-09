Şakak gençleştirme estetiği

Yaşlanma sürecinde hepimiz şakaklarımızdan hacim kaybediyoruz. Şakaklar aşağıya inerken, bu etki yüzün üst kısmını gözle görülür bir şekilde daraltılmasıyla birlikte, gözlerin şakak alanına düştüğü gözle görünür bir kısalma ve kaşın düşmesidir. Şakakların oyulması, yaşlanma sürecinin doğal bir parçasıdır. Yumuşak doku ve kemik erir, kas ve fasya (bağ dokularınız) değişir. Bu, şakak bölgesinde daha az yapısal desteğe yol açar, bu da kıvrımlar, kırışıklıklar ve hacim kaybı ile sonuçlanır. İçi boş şakaklar için yağ enjeksiyonu ya da hyalüronik asit dolgu malzemesi kullanılabilir.



Kimler için uygundur?



Şakak çökmesi genellikle bu işlem 20’lerin ortalarında başlar ve 40’lı yaşlarda daha belirgin hale gelir. Düzenli egzersiz, iyi beslenme ve spor gibi faktörlere bağlı olarak şakak bölgesi yaşlanma süreci ve çökmesi farklılık gösterebilir. Yaşlandıkça, şakak bölgesindeki oyuk, geniş bir alın, dar şakaklar ve dar yanaklar nedeniyle çok daha belirgin bir hale gelebilir. Estetik cerrahide bunun çözümü ise dermal dolgu maddesi enjeksiyonudur.



İyileşme süreci nasıldır?



Şakak dolgu tedavisinde mümkün olan en az miktarda morluk oluşması hedeflenir. Bunun için ince uçlu iğneler kullanılır. Dolgu enjeksiyonları yüzeysel olarak yayıldığı için damarlara ya da arter duvarlara temas etme riski düşük olur. Dermal dolgu maddelerinin çoğu, şakak dolgu işleminiz sırasında acı oluşma riskini önemli ölçüde azaltacak bir lokal anestezi ile uygulanır. Bu lokal anestezi, şakak bölgesini uyuşturur; bu sayede dolgu maddesi enjeksiyonu sırasında minimum rahatsızlık hissedilir.



Şakak dolgusundan sonra, etkileri hemen belli olur. Herhangi bir şişlik varsa, bu şakak dolgusundan sonraki 2-3 günü içinde çözülecektir.



Kalıcılığı ne kadardır?



Şakak dolgusu uygulamasının ömrü yaşa, kullanılan dermal dolgu maddesinin miktarına, dermal dolgu maddesinin yerleştirilmesine ve kullanılan dermal dolgu ürününün türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Hastaların çoğu için sonuçlar 12 aya kadar sürebilir



Şakaklara dolgu enjeksiyonu uygulandıktan sonra, nemlendirmek için bir göz serumu ve güneş koruması kullanılması önerilir.



Şakaklarınızın sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterdiğini hissediyorsanız, siz de şakak dolgusu estetiğinden faydalanabilirsiniz.