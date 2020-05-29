MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriGüncel Öztürk Paris ışıltısı estetiği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler>Yazarlar>Güncel Öztürk>Paris ışıltısı estetiği
Yazarlar
29.05.2020 - 12:39, Son Güncelleme:

Paris ışıltısı estetiği

Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Cerrahi Uzmanı Op.Dr.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Paris ışıltısı estetiği
Abone Olgoogle-news

Paris ışıltısı, anti-aging yani yaşlanma karşıtı tedavilerde enjeksiyon tekniği ile uygulanan ve yüze ışıltı vererek canlılık katan ameliyatsız estetik yöntemlerinden biri.

Ciltteki yaşlanma karşıtı tedavilerde enjeksiyon yöntemi çok uzun süredir uygulanıyor. Anti-aging tedavilerinde enjekte edilen içerikler yapılan araştırmaların sonucunda giderek daha zengin ve etkili hale getiriliyor.

Paris ışıltısının içeriği zengin bir formülü ile uygulanan bölgelere ışıltı katarak cildin sağlıklı ve genç bir görünüm kazanılmasını sağlanır. İsmini de cilde sağlamış olduğu bu canlılık ve parlaklıktan alıyor.

Paris ışıltısının içeriğinde saflaştırılmış hyaluronik asit, vitaminler, kollajen ile elastin protein üretimini artmasını sağlayan aminoasitler, hücre yaşlanmasını önleyen antioksidanlar, koenzimler ve nükleik asit bulunmaktadır.

Cildi canlandırır, yaşlanma belirtilerini giderir

Cildinde kırışıklıklar oluşan, elastikiyet kaybı başlayan, kuruluk, cansızlık ve donukluk yaşayan kişiler için uygundur. Paris ışıltısı özellikle yaşlanma, yer çekimi, ultraviyole hasarlarını önlemek için uygulanan etkili bir tedavi şeklidir.

Paris ışıltısı tedavisi yüz, boyun, el ve kol gibi yaşlanma belirtisi olan her bölge için uygulanabilir. Kollajen ve elastin üretimini arttırarak cilde ihtiyacı olan vitamin ve mineral desteğini sağlar. Bu sayede cildin daha canlı, genç ve ışıltılı görünmesine yardımcı olur.

Tedavi planı cildin ihtiyacına göre belirlenir

Paris ışıltısı uygulama sonuçları enjeksiyondan hemen sonra başlayarak birkaç gün içinde tam olarak ortaya çıkar. 

Cildin ihtiyacına ve kişinin tercihine göre 15-20 gün arayla birkaç seans uygulanması gerekebilir. Cildin tam onarımı sağladıktan sonra sonuçların devamlılığını sağlamak için 6 ayda bir tekrarlanması ciltteki canlılığın ve ışıltının devam etmesine yardımcı olur.

Sevgiyle kalın...

False
Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Cerrahi Uzmanı Op.Dr.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Temiz Eller Hayat Kurtarır
Uzmanlardan önemli uyarı: Çocuklarınızın aşılarını aksatmayın
Göz tembelliği nedir ve neden dolayı oluşur ?
Hamilelik ve lohusalık dönemine özel 6 korona önlemi