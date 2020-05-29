Paris ışıltısı estetiği

Ciltteki yaşlanma karşıtı tedavilerde enjeksiyon yöntemi çok uzun süredir uygulanıyor. Anti-aging tedavilerinde enjekte edilen içerikler yapılan araştırmaların sonucunda giderek daha zengin ve etkili hale getiriliyor.

Paris ışıltısının içeriği zengin bir formülü ile uygulanan bölgelere ışıltı katarak cildin sağlıklı ve genç bir görünüm kazanılmasını sağlanır. İsmini de cilde sağlamış olduğu bu canlılık ve parlaklıktan alıyor.

Paris ışıltısının içeriğinde saflaştırılmış hyaluronik asit, vitaminler, kollajen ile elastin protein üretimini artmasını sağlayan aminoasitler, hücre yaşlanmasını önleyen antioksidanlar, koenzimler ve nükleik asit bulunmaktadır.

Cildi canlandırır, yaşlanma belirtilerini giderir

Cildinde kırışıklıklar oluşan, elastikiyet kaybı başlayan, kuruluk, cansızlık ve donukluk yaşayan kişiler için uygundur. Paris ışıltısı özellikle yaşlanma, yer çekimi, ultraviyole hasarlarını önlemek için uygulanan etkili bir tedavi şeklidir.

Paris ışıltısı tedavisi yüz, boyun, el ve kol gibi yaşlanma belirtisi olan her bölge için uygulanabilir. Kollajen ve elastin üretimini arttırarak cilde ihtiyacı olan vitamin ve mineral desteğini sağlar. Bu sayede cildin daha canlı, genç ve ışıltılı görünmesine yardımcı olur.

Tedavi planı cildin ihtiyacına göre belirlenir

Paris ışıltısı uygulama sonuçları enjeksiyondan hemen sonra başlayarak birkaç gün içinde tam olarak ortaya çıkar.

Cildin ihtiyacına ve kişinin tercihine göre 15-20 gün arayla birkaç seans uygulanması gerekebilir. Cildin tam onarımı sağladıktan sonra sonuçların devamlılığını sağlamak için 6 ayda bir tekrarlanması ciltteki canlılığın ve ışıltının devam etmesine yardımcı olur.

Sevgiyle kalın...