Gözaltı morlukları ışık dolgusuyla tedavi edilebilir

Gözaltındaki estetik sorunlar arasında yaş alma, tıbbi rahatsızlıklar, yaşam tarzı, stres ve kalıtımsal özellikler bulunmaktadır. Bu sebeplerden bazıları ya da birkaçı birden gözaltında çökme, torba ya da renk değişikliklerine neden olabilir. Gözaltı vücudun en hassas bölgeleri arasındadır. Deformasyona çok açıktır. Gözlerde oluşan deformasyonlar insanın görünümünü çok etkiler. Gözaltı deformasyonları kişinin olduğundan daha yaşlı, yorgun ve hasta görünmesine neden olur. Bu sorunların ışık dolgusuyla tedavisi mümkün.

Işık dolgusu hakkında bilinmesi gerekenler

Işık dolgusu, gözaltında ortaya çıkan estetik sorunların tedavisinde kullanılan ameliyatsız estetik yöntemlerinden biridir. Gözaltındaki mor görünüme neden olan çukurları ve torbaları tedavi edip aydınlık bir görünüm sağladığı için ışık dolgusu olarak adlandırılır. Işık dolgusunda içeriğinde aminoasit, hyalüronik asit, antioksidan, mineral ve vitamin olan özel bir jel kullanılır. Kullanılan bu jel dokuların ve hücrelerin yeniden yapılanmasını sağladığı için gözaltlarında ve çevresinde parlaklık oluşmasını sağlar.

Uygulama sırasında önce göz çevresine lokal anestezi uygulanır. Anestezinin ardından gözaltı ve göz çevresine dolgu işlemi uygulanır. Kullanılan jel çukurlukların dolmasını sağlar. Bu işlemin genellikle tek seans uygulanması yeterli olur. Kontrol aşamasında gerek görülürse revizyon işlemi yapılabilir. Işık dolgusunun etkisi kalıtımsal özellikler, kullanılan dolgu malzemesinin kalitesi ve dozuna bağlı olarak ortalama 1 yıl devam eder. Gözaltı dokusunda kullanılan jel özel olarak üretildiğinden herhangi bir yan etkisi olmaz. Ancak gözaltı ve çevresindeki deformasyon ileri boyuttuysa yani cerrahi tedavi gerektiren, hamilelerde, alerjik bünyeye sahip olanlarda ya da göz iltihabı gibi rahatsızlıkların olduğu durumlarda uygulanması riskli olabilir.

Işık dolgusu tedavisinin hemen ardından hasta normal hayatına dönebilir. Göz çevresindeki estetik sorunların giderilmesinin yanı sıra kırışıklıkların tedavi edilmesini de sağlar. Ayrıca sadece göz bölgesinde değil, el ve dekolte bölgesindeki kırışıkların tedavisinde de kullanılabilir. Işık dolgusunun doğal görünmesi için alanında uzman estetik cerrah ya da dermatologlar tarafından sağlık merkezin bünyesinde yapılması gerekir.