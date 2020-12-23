Gözaltı morluğu nasıl tedavi edilir?

Gözaltı sorunlarının sebepleri arasında yaş alma, tıbbi rahatsızlıklar, yaşam tarzı, stres ve kalıtımsal özellikler bulunmaktadır. Bu sebeplerden bazıları ya da birkaçı birden gözaltında çökme, torba ve renk değişikliklerine neden olabilir. Gözaltı yüzdeki en hassas bölgeler arasındadır. Deformasyona çok açıktır. Gözlerde oluşan deformasyonlar insanın görünümünü çok etkiler. Gözaltı deformasyonları kişinin olduğundan daha yaşlı, yorgun ve hasta görünmesine neden olur. Bu sorunların ışık dolgusu ile tedavisi mümkün.

Işık dolgusu estetiği nedir?

Işık dolgusu, gözaltındaki mor bir görünüme neden olan çukurları ve torbaları tedavi edip aydınlık bir görünüm sağladığı için ışık dolgusu olarak adlandırılır. Işık dolgu estetiğinde hyalüronik asit, aminoasit, antioksidan, mineral ve vitamin karışımından oluşan özel bir dolgu malzemesi kullanılır. Bu özel dolgu malzemesi dokuların ve hücrelerin yeniden yapılanmasını sağladığı için gözaltlarında ve çevresinde parlaklık oluşmasını sağlıyor.

Işık dolgusu işleminden önce gözaltına lokal anestezi uygulanır. Ardından gözaltı ve göz çevresine dolgu işlemi uygulanır. Ortalama 15 dakika süren bir operasyon ile tek seansta, gözaltı çukurlarının doldurulması işlemi tamamlanır. Işık dolgusunun ömrü kişinin genetik özellikleri, kullanılan dolgu malzemesinin kalitesi ve dozuna bağlı olarak ortalama 1 yıl sürebilir. Ayrıca ışık dolgusunda cildin doğal dokusunda da bulunan malzemelerden oluşan karışım kullanıldığı için herhangi bir yan etki de görülmez.

Gözaltı ve çevresindeki deformasyon ileri boyuttuysa yani cerrahi tedavi gerektiriyorsa ışık dolgusu uygulanması fayda etmez. Bunun dışında hamilelerde, alerjik bünyeye sahip olanlarda ya da göz iltihabı gibi rahatsızlıkların olduğu durumlarda uygulanması riskli olabilir. Işık dolgusu tedavisinin hemen ardından hasta normal hayatına dönebilir.

Sevgiyle kalın.