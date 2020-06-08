Göz çevresi estetikleri

Daha yaygın olarak göz kapağı ameliyatı olarak bilinen blefaroplasti, göz çevresindeki istenmeyen yağ ve fazla cildi çıkarmak, tüm yüze genç ve yenilenmiş bir görünüm kazandırmak için güvenli ve popüler bir prosedürdür. Göz kapağı ameliyatı bazı kişilerde yüz yaşlanma sorunlarının daha eksiksiz tedavisi için kaş kaldırma ya da yüz germe estetiği ile birlikte yapılabilir. Bu tarz kompleks operasyonlar kişinin ihtiyacına ve tercihine göre birleştirilebilir.

Prosedürden ne beklenmeli?

Göz kapağı ameliyatları hastane ortamında ayaktan tedavi bazında yapılır. Hasta ameliyattan sonra bir süre kontrol altında kaldıktan sonra evine gidebilir. Genel anestezi tipik olarak yaklaşık bir saat süren prosedür boyunca güvenliğinizi ve rahatlığınızı sağlamak için uygulanır. Ameliyatın uzunluğu, hem üst hem de alt kapakların ele alınıp alınmadığına ve aynı anda herhangi bir ek prosedürün uygulanıp uygulanmadığına bağlıdır.

Herhangi bir görünür yara izini en aza indirmek için kesiler üst kapağın doğal katlanma bölgelerine veya alt kirpik çizgisine yapılır. Bu dikkatle yerleştirilmiş kesiler sayesinde cerrah aşırı sarkık deriyi alabilir ve göz altlarında torbalanmaya neden olan aşırı yağları çıkarabilir. Kesiler daha sonra ultra ince sütürlerle kapatılır. Hastaya enerjik ve genç görünüm kazandıracak doğal bir sonuç sağlamak için her türlü özen gösterilir. İyileşme süresi zahmetsiz ve oldukça hızlıdır.

Hastanın tercihine göre kaş kaldırma estetiğiyle prosedür birleştirilebilir. Aynı zamanda göz çevresinde ve kaş arasında kırışıklar da dolgu enjeksiyonuyla giderilebilir. Böylece göz çevresinin bir bütün olarak daha genç görünmesi sağlanabilir.