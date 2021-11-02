Facelift (Yüz Germe) İşleminde Nelere Dikkat Edilir?

Yüz germe işleminize bir yaklaşım önermeden önce cildinizin kalınlığı, dokusu ve elastikiyeti, kırışıklıkların ve kıvrımların şiddeti ve kesilerin nereye yerleştirilebileceğini belirlemek için saç çizginiz incelenir.

Yüzünüzün genel yapısı incelenerek size en uygun operasyon planı çıkarılır. Fazla kilonuz varsa, yüz estetiği ameliyatı geçirmeden önce kilo verebilirsiniz.

Öncelikli olarak alt yüz ve boyundaki sarkmalara yönelik standart bir yüz germe işleminin aksine, orta yüz germe, gözlerin altındaki yanak bölgesinde erken yaşlanma belirtileri olan kişiler için faydalıdır. Ayrıca orta yüz germe, geleneksel yüz germe işleminin bir parçası olarak da yapılabilir.

Yaklaşımlardan birisi, alt göz kapağı kaldırmaya benzer. Alt göz kapağında küçük kesiler yapılır ve orta yüzün altındaki doku, yaklaşık %90 dikey ve %10 geri olmak üzere hafifçe kaldırılır. Oluşan fazla deri daha sonra çıkarılır.

Orta yüz germe yapmanın başka bir yöntemi de şakak bölgesinde küçük bir kesi yapmaktır. Bu küçük kesiler, kaş kaldırma için kullanılanlara benzer. Bu şekilde gerçekleştirilen orta yüz germe, kaş kaldırma ile birlikte de yapılabilir.

Orta yüz yeniden konumlandırılır ve sarkan yanak yağ yastığı alttaki kaslarla birlikte kaldırılır. Bu, göz altı çukurluklarının, ağız çevresindeki sarkmaların düzeltilmesi ve nazo-labial kıvrımların iyileşmesi ile sonuçlanır.

Facelift (Yüz Germe) Nasıl Uygulanır?

Yüz germe için, kesinin biri kulağınızın çevresini takip eder, ardından kulak memesinin etrafına ve tekrar saç çizgisine doğru uzanır. Saçınızın veya makyajın en kolay gizlediği bölgelere kesiler yapılır.

Cilt yukarı ve geri çekildikten sonra fazlalık alınır. Bazı durumlarda, daha derin dokular yeniden konumlandırılabilir. Çene altında küçük bir kesi, o bölgedeki yağ dokusunun çıkarılmasına ve boyundaki alttaki kasın kord benzeri yapılarının yumuşatılmasına yardımcı olmak için kullanılabilir.

Facelift (Yüz Germe) İyileşme Süreci Nasıldır?

Yüz germe insizyonları çoğunlukla göze çarpmaz, ancak iyileşmedeki kişisel özellikler nedeniyle iyileşme süreçleri farklılık gösterebilir. Çoğu insan iki hafta içinde normal aktivitelerine döner İyileşme süreci kademeli olduğundan, sonuçları tam olarak görmek için birkaç hafta geçmesi gerekebilir. İyileşme tamamlandıkça sonuçlar çok memnun edici olacaktır.