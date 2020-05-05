Estetik sonrası burun bakımı

Eve döndükten sonra ilk 24 saat boyunca soğuk kompresler kullanılmalıdır. Az da olsa şişlik ve morarma, yani hafif rahatsızlık hissedilebilir. 2 - 3. günlerde maksimum çürüme ve şişme görülebilir. 5 - 14. günlerde ise eğer dış dikişler varsa çıkarılır ya da çözülür. İç dikişlerde eğer kendiliğinden kaynayan ya da çözünen dikişler kullanılmamışsa çıkarılmasına gerek olmaz. Morarma ya da çürüme genellikle geçmeye başlar.

2 - 4. hafta şişliğin çoğu gitmeye başlar ve daha iyi nefes almaya başlanır. 1 yıl, burun şekli neredeyse tam olarak ortaya çıkar. Hatta 1 yıl kadar daha iyileşme süreci devam edebilir.

Ameliyat cildin altta yatan yapılardan ortaya yukarıya çekilmesi ve daha sonra burnun yapısal yönlerini oluşturan kemik ve kıkırdağın değiştirilmesiyle gerçekleştirilir. Deri daha sonra yapılara geri çekilir ve burun iyileşmeye bırakılır. Burun estetiğinden başarılı sonuçlar elde edilmesi birçok kritere bağlıdır. Bunlar arasında cerrahın bilgisi, tecrübesi ve estetik bakış açısı çok önemli bir rol oynar. Daha sonra hastanın ameliyat sürecine hazırlığı, talimatlara uyum sağlaması ve gerçekçi beklentileri de operasyonun sonuçlarını etkiler. İyileşme sürecini tam olarak bilmek ise hastanın bilinçli ve sabırlı davranmasına yardımcı olur. Bu süre içinde belirlenen tarihlerde kontrol için düzenli olarak doktorunuzu ziyaret etmeniz gerekir.

Peki, evde bakım nasıl yapılmalı?

Burun estetiği sonrası beslenmenizde sıvı gıda tercih etmelisiniz. Çünkü sıvı gıdaları daha kolay tolere ederseniz. Mide bulantısı ya da kusma olmaksızın katı yiyecekler alabilirsiniz ama çiğneme ve ağzın geniş açılması gereken yiyeceklerden kaçının. Bazı hastalar 2-3 gün boyunca hafif bir boğaz ağrısı yaşarlar. Ancak bu genellikle yutkunmada sıkıntı yaratmaz.

Ameliyattan sonra ilk bir iki gün hafif burun ağrısı, tıkanıklık ve baş ağrısı hissedilebilir. Basit ağrı kesicilerle bu şikayetler kolaylıkla kontrol altına alınabilir. Burun estetiği sonrasında üst dudağın hareketini kısıtlanmalıdır. Üst dudak burun estetiğinde anahtar bir alan olduğundan, ilk hafta içinde çok fazla hareket ettirmemeye çalışmalısınız. Aşırı konuşulmamalı, hatta gülümsemek, yiyecekleri çiğnemek ve dişleri çok kuvvetli bir şekilde fırçalamak sıkıntı yaşamanıza neden olabilir. Dişlerinizi hafifçe bir diş fırçası ile fırçalayın.

Ayrıca 2 hafta boyunca eğilmemeye, ağır kaldırmamaya veya zorlanmamaya dikkat edilmelidir. Normalde iş yerinizden 1 hafta izin almanız süreci daha kolay atlatmanıza yardımcı olur. Burun estetiğinden 2 hafta sonra hafif aerobik egzersizi ve tam egzersiz burun estetiğinden sonraki 3-4 hafta sonra yapılabilir. Yine de bu süreler kişinin iyileşme sürecine bağlı olarak değişiklik gösterir. Tam süreler için sizin durumunuza özel olarak cerrahınızın vereceği tarihlere uyum sağlamalısınız.

Operasyondan sonra birkaç hafta burnunuzu sümkürmemeye özen göstermelisiniz. Hapşırmanız gerekiyorsa, ağzınızı açık tutun. Bir iki gün sonra yürüyüş ve diğer hafif aktiviteler teşvik edilir. Burnunuzu çarpmamalı ya da burnunuza darbe almamaya da dikkat etmelisiniz.

Burun estetiği sonrası burun bakım için nazikçe burun deliklerine ve herhangi bir sütur hattına bir antibiyotik merhem tabakası uygulamalısınız. Burun bandını kuru tutmaya çalışmalısınız. Saçınızı başınızı eğerek duşta ya da lavabonun üstünde yıkayabilirsiniz. İlk iki hafta boyunca başın yüksekte kalması ağrı ve tıkanıklığın en aza inmesine yardımcı olur. Bunu yapmak için iki yastık kullanılabilir. Burnunuza sprey uygulamanız gerekebilir. Ameliyattan sonra 6 hafta boyunca gözlük takmamanız tavsiye edilir.