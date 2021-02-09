Eros yayı dudak estetiği

Eros yayı denilen orta kıvrımın belirgin, alt dudağın üst dudağa göre daha dolgun, dolgunluğun ise dudağın orta kısmında yoğunlaştığı şekil ideal olanıdır.

Nasıl tasarlanır?

Dudak estetiğinde amaç dudağa dolgunluk ile çekici bir şekil vermektir. Eros yayı genellikle doğal dudak yapısında bulunan bir kıvrımdır. Sadece bazı dudak şekillerinde bu kıvrım daha belirgindir, dudakla daha uyumludur ve hafif dışarı çıkık durmaktadır.

Yaşlanmaya bağlı olarak dudak hacmi ve şekil bozukluğu durumlarında eros yayı da bozulur. Bazı durumlarda ise genetik olarak aşırı ince dudağa sahip olan kişilerde de eros yayı belirsiz halde olabilir. Bu durum kişilerde daha yaşlı bir görünümün yanı sıra mutsuz ve sinirli bir görünüme de neden olabilir. Eros yayı estetiğinde dudağa hem dolgunluk hem de dudak kıvrımı tasarımı birlikte yapılır.

Nasıl yapılır?

Dudak dolgusunda kullanılan çok çeşitli dermal dolgu türü mevcuttur. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan hyaluronik asit dudak dolgusu estetiği çok ince iğneler kullanılarak ortalama 10 – 15 dakika arasında gerçekleştirilir. Operasyon sırasında herhangi bir şekilde ağrı hissedilmez. Hasta hemen iş ya da günlük hayatına devam edebilir. Dudak dolgunluğu ve şekli operasyonun hemen ardından belirgin hale gelir. Dudak şeklini ve hacmini kişiden kişiye göre değişiklik gösterse de yaklaşıl 1 yıl boyunca korumaya devam eder. Bu sürenin ardından dolgu işleminin tekrarlanması gerekmektedir.