Eğri burun estetiği ile ilgili merak edilenler

Burnun orta hattındaki ve konkalardaki bu yapısal bozukluklar, nefes alma kanalını direkt kapatarak burnun solunum fonksiyonunu bozar.

Burun kemiği eğriliğinin neden olduğu semptomlar

Burun kemiği eğriliği, burun tıkanıklığının yanı sıra sinüslerin boşalmasını sağlayan sinüs ağızlarını tıkayarak tekrarlayan sinüzit ataklarına, orta kulak enfeksiyonuna ve sürekli ağızdan soluma nedeni ile boğaz arka duvarı tahribatına yani farenjit rahatsızlığına yol açabilir. Burundaki bu eğrilikler çoğunlukla travmaya bağlı olarak gelişmektedir. Travmanın yanı sıra doğumsal veya yapısal bozukluklar da oluşabilir. Herhangi bir ilaç tedavisinden fayda görmeyen bu eğriliklerin tedavisi cerrahi tekniklerdir. Ayrıca bazı durumlarda burundaki kemik eğrilikleri ile burun etlerinde şişme durumları aynı anda görülebilmektedir. Bu durumda özellikle bir tarafa doğru burun eğri olduğunda diğer taraftaki konka dediğimiz burun etleri şişer. Bazı durumlarda bu tıkanıklık burun deliklerinde yer değiştirir hatta zaman zaman iki burun deliğinde birden tıkanıklık durumu seyredebilir. Burun ameliyatından her iki şikayette aynı operasyon sırasında rahatlıkla giderilebilir.

Eğri burun estetiği nasıl yapılır?

Burun kemiği eğriliğinde uygulanacak işlem burun estetiği ameliyatıdır. Bu ameliyat lokal ya da genel anestezi uygulanarak yapılabilir. Operasyon süresi anestezi haricinde ortalama 1, 5 saattir. Cerrahın tercihine göre değişse günümüzde birçok cerrah ameliyatı kapalı teknik ile gerçekleştirir. Yani ameliyat kesileri burun deliklerinin içinden yapılır. Burun ameliyatı kemik eğriliği ile hava yolunu tıkayan kemikler çıkartılır, kıkırdak eğrilikleri düzeltilerek tekrar yerine konulur. Eğer burun etlerinde kemiğe bağlı şişme mevcut ise bu durum da aynı seansta düzeltilir. Ameliyatın ardından günümüzde burun tamponu kullanılması genellik ile tercih edilmez, atel dediğimiz çok çeşitli tampon türü mevcuttur. Bazı cerrahlar çoğunlukla hava kanalı silikon tamponları kullanmayı tercih eder. Bu silikon tamponlar ile hasta rahat bir şekilde nefes alabildiğinden, ameliyat sonrası iyileşme dönemi çok daha rahat geçmektedir. Silikon maddesi tamponların alınma aşamasını da kolaylaştırmaktadır. Bu ameliyat sonucunda burnun dış yapısında herhangi bir cilt kesisi yani yara izi olmamaktadır. Gözaltında morluk ya da şişlik de genellikle oluşmaz.

Ameliyatın ardından hastanede kalmak gerekmez, ateller ameliyattan sonraki 2-3 günde alınır. Hasta yedinci günde büyük oranda iyileşir. Yaşam kalitesini büyük oranda düşüren burun kemik eğrilikleri basit bir ameliyatla çözülebilir, böylece hasta rahat nefes almanın ve güzel bir burun şekline sahip olmanın keyfini sürebilir.