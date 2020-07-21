Doğal görünümlü meme büyütme

Meme büyütme estetiği planlanırken mevcut meme dokusunun miktarı çok önemli bir konudur. Küçük göğüslü kadınlarda var olan meme dokusu, implantın türü, boyutu, şekli ve yerleştirilme biçimi çok dikkatli bir şekilde hesaplanmalıdır. Her birisinin çok özel bir şekilde planlanması gerekir.

Meme implantının tipi nasıl olmalı?

Genellikle doğal meme dokusu çok az olan kadınlara çoğunluk silikon jel implantları tavsiye edilir. Saline implantlar eğime göre doğal dalgalanmalara sahiptir, çünkü sıvı implantın içinde hareket eder ve dalgalanmalar (su dalgaları gibi) kadının küçük meme dokusunun içinde kolayca hareket edebilir. Özellikle öne eğilme ya da aşırı eğilme sırasında oldukça belirgin bir hal alır. Silikon jel ise aha yoğun bir sıvı olduğu için bu implantlar dalgalanmaya daha az yatkındır.

İmplant nasıl yerleştirmeli?

İmplantlar pektoralis kasın üzerine ya da altına yerleştirilebilir. Plastik cerrahların çoğu, daha az doğal meme dokusu olan kadınlar için yumuşak doku ve kas kaplama açısından submuscular yerleştirme önerilir. Eğer saline implantlar kullanılırsa, bu yerleşim dalgalanmaların görünme şansını azaltır.

İmplantın boyutu nasıl olmalı?

Eğer kullanılacak implant doğal memenin boyutundan daha geniş ise, implantın görünür olma ihtimali daha fazla olur. İşte bu yüzden muayene ve ameliyatın planlanması esnasında meme dokusu genişliği ve göğüs kafesi genişliği doğal bir meme görünümünü verecek implant boyutunun hesaplanmasına yardımcı olur. Vücut ile uyumlu boyut ve profildeki mütevazı implantlar genellikle minimum meme dokusu olan ince kadınlarda en doğal görünümlü sonuçları verir. İmplant ne kadar büyük olursa, doğal görünüme olasılığı da o kadar düşük olur.

Estetik cerrahide 3D tasarım uygulaması

3D simülasyon cihazı sayesinde hasta ameliyat sonrası bir sürpriz ile karşılaşmaz. Seçeceği meme implantının şeklinin vücudu ile sağlayacağı uyumu görebilir. Damla tipi ya da yuvarlak meme tipi arasında tereddüt etmeden bir tercih yapabilir. Meme boyutuna vücudu ile en uyumlu olacak oranda belirleyebilir. Bu sayede vücutlu uyumlu ve doğal görünümlü bir sonuç elde edilmesine yardımcı olabilir.

Meme estetiği hakkında kişiye özel ayrıntılı bilgi almak için alanında uzman bir estetik cerrahtan destek alınmalıdır.