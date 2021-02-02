Daha enerjik ve genç görünmek mümkün

Botoks enjeksiyonun etkisi 2 hafta içinde tam olarak ortaya çıkar, 4 – 6 ay boyunca da devam eder.

Daha genç ve enerjik bir ifade

Yüz kasları kişilerin duygu durumunun yüze yansımasını sağlar. Ancak en önemlisi yüz kasları ağız, burun kanatları ve göz kapakları gibi yapıların çalıştırılmasını sağlar. Bu yüzden yüz kaslarının işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi çok önemlidir. Zamanla aşırı mimik kullanımı ve yaş almaya bağlı olarak yüz kaslarında deformasyonlar oluşur. Örneğin kaş ve burun derisini yukarı kaldıran kaşlar zamanla yıpranarak alında enine kırışıklıklara neden olur. Yine kafa derisini geriye çekip alnı geren kaslar, kafa derisini yanlardan çekerek geren kulağın ön ve yukarı kısmındaki kaslar, iki kaş arasındaki deri kaşların iç kısımlarını aşağıya çekerek zamanla kırışıklıklara neden olur. Yüz kaslarının botoks ile tedavisi sanılanın aksine yüz ifadelerinin donukluğuna değil eskisi gibi daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmasına yardımcı olur.

Botoksla kırışık tedavisi

Botoks enjeksiyonu ile alın ve iki kaş arası, çatık kaş çizgileri, düşük kaş derisi, düşük ağız köşesi, gülümseme kası, dudağın üste çekilmesi, çene derisinin yukarıya çekilmesi gibi yüze etki eden tüm kaslardaki deformasyonlar giderilebilir. Özellikle alın ve göz çevresi alanlarında botoks enjeksiyonu en etkili tedavi yöntemidir. Kaş düşüklüğünün yanı sıra göz çevresinde kazayağı, alt göz kapağı, burun tabanındaki kırışıklıklar, kaş arasındaki iki dikey kırışıklığın tedavisi için de botoks kullanılır.

Gülümseme kası kırışıklarının, üst dudak çizgileri, ağız köşesi çizgileri, ağız köşesi düşüklüğü de botoks enjeksiyonum ile tedavi edilerek daha genç bir görünüm ve daha belirgin bir gülümseme sağlanabilir. Gülümseme kaslarındaki kırışıklık ve ağız kenarı düşüklüğü kişiler gülümsese bile gülümseme ifadesinin tam olarak oluşmasına engel olur.

Alın ve göz çevresi gençleştirilebilir

Alındaki yatay çizgiler, kaş arasındaki endişe çizgisi denilen dikey çizgiler, göz çevresindeki kaz ayakları denilen gülümseme çizgileri önlenebilir. Kaz ayağı tedavisinde göz kapağı ve kaş düşüklüğü de beraberinde giderilir. Alt göz kapağı kırışıklıkları da az miktarda botoks enjeksiyonu ile tedavi edilebilir.

Plastik cerrahlar tarafından uygulanan botoks ile ameliyatsız bir şekilde yüzünüzü gençleştirebilir, herhangi bir mimik kaybı yaşamadan duygularınızı istediğiniz gibi yüzünüze yansıtabilirsiniz. Sonuçlarından en fazla memnun kalınan estetik operasyonlardan birisidir. Kalıcı bir işlem olmadığı için enjeksiyonunun tekrarlanması gerekir.