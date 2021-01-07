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Haberler>Yazarlar>Güncel Öztürk>Daha çekici yanaklar için…

Yazarlar
Fotoğraflar: Alamy
07.01.2021 - 09:29 |  Son Güncelleme:

Daha çekici yanaklar için…

Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr.
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Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
guncelozturk@gmail.com
Daha çekici yanaklar için…
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Yanakların doğal yapısında bukkal yağ yastıkları, kilo aldıkça veya kişi yaşlandıkça yoğunlaşır ve tombul yanaklı bir görünüm ortaya çıkar. Bu biriktikten sonra kaybedilmesi zor olan bir yağ alanıdır. Yanaktan yağ alımı prosedürü, işte bu bukkal yağ yastıklarını hedef alır.

Yanaktan yağ alma estetiği ile yanaktaki bu aşırı yağlanma giderilerek yüzün konturu yeniden şekillendirilebilir. Yüz gençleştirme ve inceltme estetiği prosedürlerinden birisi olarak estetik cerrahide yaygın olarak uygulanan bir operasyondur.

Ağzın içinden açılan bir iki santimlik minimal kesiler aracılığıyla yanaklardaki yağ fazlalıkları çıkarılır. Yanaktan yağ alma estetiği bir ayaktan tedavi prosedürüdür. Prosedür yaklaşık bir saat sürer ve genel anestezi ya da bilinçli sedasyon yani lokal anestezi altında yapılır. Bu sayede hasta operasyon süresince hiçbir şey hissetmez. Ağrısız bir operasyon olmasının yanı sıra iyileşme süreci de oldukça kısa olur. Kesiler ağzın içerisinden açıldığı için dışarıdan görünen bir yara izi kesinlikle oluşmaz.

Hızlı ve kesintisiz iyileşme süreci

Yanaktan yağ alımında uygulanan yönteme ve kişinin genel cilt yapısına göre iyileşme süreçleri farklılık gösterir. Ancak genel olarak süreç hızlı ve zahmetsiz geçer. Birkaç gün çiğneme hareketi yaparken çiğneme kaslarında hafif ağrı hissedilebilir. Prosedürün kesin sonuçlarının ortaya çıkması birkaç hafta sürebilir.

Klinik ortamında uygulanan güvenilir bir işlemdir. İyileşme sürecinin sorunsuz geçmesi için operasyondan önce ve sonra kan sulandırıcı ilaç, sigara ya da alkol en az bir hafta boyunca kullanılmaması gerekir.

Yanaktan yağ alımı işleminin sonuçları kalıcıdır. Hasta birkaç hafta içinde daha ince ve konturlu yanaklara sahip olabilir.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk cevaplıyor; Mezoterapi nedir ve ne gibi faydaları vardır?Mezoterapi erkek ve kadınlarda saç dökülmesini önlemek için alternatif bir tedavi olarak kullanılmaktadır. Destekleyici bir tedavi olan mezoterapi içerisinde vitaminler, proteinler ve mineraller vardır. Bunlar saç köklerine destek sağlayarak onarım sağlar. Bu işlem lokal anestezi altında yapılmaktadır ve genellikle 8 seans uygulanarak etkinliği görülebilir. Kişinin saç yapısına bağlı olarak sonuç değişiklik gösterebilir. PRP ile benzer görevdedir. PRP daha çok doku onarımı ve büyüme faktörlerini sağlar. Mezoterapide ise vitamin ve mineraller enjekte edilerek o bölgenin kanlanması hızlanır. Bu sayede saç köklerinin daha kalın ve daha gür oluşması sağlanır.
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Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr.
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