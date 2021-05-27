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GeriGüncel Öztürk Burun ucu estetiği
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Haberler>Yazarlar>Güncel Öztürk>Burun ucu estetiği
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Fotoğraf: iStock
27.05.2021 - 18:02 |  Son Güncelleme:

Burun ucu estetiği

Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Cerrahi Uzmanı Op.Dr.
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Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Burun ucu estetiği

Burun estetiğinde burun ucunun yeri çok önemlidir. Bir burnun estetikli olup olmadığı genellikle burun ucundan belli olur. Ayrıca estetikli burnun doğal görünmesi de yine burun ucundan belli olur. Burun ucu estetiği, burnun kemik yapısında sorun olmadığı fakat burnun uç kısmında düşüklük, asimetri, genişlik gibi şekil bozuklukları görüldüğü durumlarda uygulanmaktadır. Burnun uç kısmı burnunuzun ve yüzünüzün karakteristik özelliklerinin belirlenmesinde çok önemli bir rol oynar. Bu estetik ameliyat ile burun ucu inceltilerek, kaldırılarak, açısı değiştirilerek, öne getirilerek veya fazlalığı giderilerek burnun yüzdeki diğer organlar ile orantılı hale getirilmesi sağlanır

Burun ucu estetiği genellikle kapalı yöntemle yapıldığı için kesi izleri görülmez. Eğer burun ucunda küçültme işleminin dışında örneğin burun ucu düşüklüğünün giderilmesi gibi bir işlem yapılması gerekiyorsa ameliyatsız burun estetiği tekniği tercih edilebilir.

Burun ucu estetiği ile burun ucundaki şekil bozukluğu, düşüklük, büyüklük, asimetri gibi sorunlar burun ucundaki kıkırdak dokunun yeniden şekillendirilmesiyle giderilmektedir. Fazlalığı olan yerlerden eksiltme, eksikliği olan yerlere de ekleme yapıldıktan sonra zamanla üstteki deri de kıkırdakların şeklini alarak küçülür ve doğal görünüm sağlanmış olur. Uygulanan tekniğe göre ameliyat 30 dakika ile 1 saat arasında sürebilmektedir. Cerrahi burun estetiği ameliyatları lokal anestezi altında ortalama 1 saat içinde gerçekleştirilirken, cerrahi olmayan tekniklerde anestezi kullanmaya gerek olmaz ve işlem ortalama 30 dakika sürer.

Ameliyattan sonra cerrahi tekniklerde morarmayı ve şişmeyi engelleyici bant ile atel hastanın burnuna yerleştirildikten sonra hasta aynı gün taburcu edilir. Günümüzde nefes almayı zorlaştıran tamponlar yerine ateller kullanılmaktadır. Operasyondan 1-2 gün sonra burun üzerindeki özel bantları ıslatmadan ılık bir duş alabilirsiniz. Operasyondan yaklaşık bir hafta sonra burun üzerindeki bantlar çıkarılır. Üçüncü haftadan sonra burnunuzun yeni şekli ortaya çıkmış olur. Burun ucu son şeklini yaklaşık 6 ay civarında alır.

Ameliyatsız burun estetiğinde ise iyileşme sürecinin çok daha kısa ve sonuçlarının hemen görülebilir olur. Dolgu ve botoks kullanımı ile şekil verilen burun ucu hemen şeklini alır. Burun estetiğinde burun ucunun hareketsiz ve sert olması en sık şikayet edilen konulardan birisiyken günümüzde uygulanan dinamik rinoplasti sayesinde burun ucu hareketliliği sağlanabilmekte, burun ucunun sertliği ve batması engellenebilmektedir. Bu sayede burun ucu tıpkı doğal burundaki gibi mimikler ile birlikte hareket edebilmekte ve rahatlıkla silinip oynatılabilmektedir.

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Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Cerrahi Uzmanı Op.Dr.
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