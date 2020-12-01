Burun estetiği hakkında sık sorulanlar

İşte en sık sorulan sorular ve cevapları…

Burun ameliyatı sürecim ne kadar sürer?

Burun estetiği için yaklaşık 1 hafta ya da 10 günlük bir sürece ihtiyacınız var. Ameliyattan bir hafta öncesinde kan sulandırıcı ilaç, sigara ya da alkol kullanılmamanız, düzenli bir uyku ve sağlıklı beslenme ameliyata hazırlanmanız için yeterlidir. Ameliyattan önceki gece en az 6 saat yemek yenmemeniz gerekir. Ameliyatınız çoğunlukla genel anestezi altında ortalama 1,5 saat içinde tamamlanır. Ve yine genellikle aynı gün evinize gidebilirsiniz. Çok nadir durumlarda bir gece kalmanız gerekebilir. Ameliyattan sonraki ilk hafta içinde ameliyatta takılan ateller çıkarılır. Kendiliğinden kaynayan dikişler atılırsa dikiş aldırmanız gerekmez. Birkaç günlük dinlenme sürecinizin ardından sosyal hayatınıza dönebilirsiniz.

Burundaki estetiği ameliyatının komplikasyonları ve riskleri nelerdir?

Burun estetiği ameliyatı, her ameliyatın taşıdığı risklere sahiptir. Özellikle anestezi ve kanama gibi. Ancak ameliyat öncesi kontroller ile bu riskler kontrol altına alınabilir. Eğer ameliyattan bir hafta önce kan sulandırıcı ilaç kullanmazsanız kanama riskiniz de olmaz. Eğer alanında uzman bir cerrah ve sağlık kuruluşu seçilirse ameliyat sonrası komplikasyon riskleri en aza indirilebilir.

Ameliyatta kullanılan rinoplasti yöntemi nedir?

Burnunuzdaki sorunun türüne göre ameliyatta kullanılacak teknik belirlenir. Genellikle kapalı burun estetiği tercih ediliyor. Kapalı tekniğin avantajı kesilerin burun deliklerinin içerisinden açılmasıdır. Bu sayede dışarıdan görünen bir dikiş izi olmaz. Ayrıca kaleme benzeyen özel aletlerle burun kemiği törpülenebilir, bu sayede burun kemiğinin kırılmasına gerek olmaz. Burun kemiğinin kırılmaması ameliyat sırasında burun yumuşak dokusunun hasar görmemesine ve özellikle göz çevresinde daha az ödem ve morluk oluşmasını sağlar. İyileşme süreciniz hızlanır. Normal hayatınıza daha hızlı dönebilirsiniz. Ancak sizin için hangi tekniğin daha uygun olduğunu öğrenmek için estetik cerraha muayene olmanız gerekmektedir.

Kullanılan anestezi yöntemi nedir?

Hastanın burnundaki sorunun tedavisine göre kullanılacak anestezi tekniği de değişir. Bazı hafif müdahalelerde lokal anestezi uygulanabilir, ancak çoğunlukla genel anestezi tercih edilir. Bunun sebebi ameliyat sürecini hasta için daha sıkıntılı bir hale getirmektir. Ortalama 1,5 saat bir operasyonda hareketsiz beklemek zordur. Uyku halinde olması hasta için çok daha avantajlıdır.

Ameliyatın nerede yapılacağı önem taşır mı?

Çok önemlidir. Ameliyatın tam teşekküllü bir hastanede yapılması gerekir. Bu hem hijyen hem de herhangi bir komplikasyonda hemen müdahale imkanı sağlar. Burun estetiği son derecede ciddi bir operasyondur. Ve cerrahınızın seçtiği hastanenin sizin için çok önemli olması gerekir.

Yeni burun şekli nasıl olacak?

Burun şekliniz altın oran hesaplamaları ve cerrahın estetik bakış açısı ile yüzle en uyumlu hale getirilir. Üstelik 3D tasarım cihazları ile burnunuzun tasarım aşamasına dahil olabilir. Nasıl bir burun şekline sahip olacağınıza cerrahınızla birlikte karar verebilirsiniz. 3D tasarım ve görüntüleme cihazlarıyla ameliyattan önce burnunuzun önceki ve sonraki halini görmeniz mümkün.

Yeni burun şekli hemen ortaya çıkar mı?

Burnunuzdaki değişiklik ameliyattan hemen sonra ortaya çıkar. 1 hafta ya da 10 gün içinde burnunuzdaki ödem ve morluk da geçmeye başlayacağı için sadece sizin ve cerrahınızın görebileceği ufak şişlikler ve hassasiyet geriye kalır. 6 ay içinde bu tarz rahatsızlıklarınızdan da kurtulur. Daha sağlıklı bir buruna kavuşabilirsiniz. Tam olarak iyileşme için ise 1 yıllık bir süreye ihtiyacınız var. Burnunuzun şekli bu süreden sonra bile tam olarak oturmaya devam eder.

Egzersiz ve fiziksel aktiviteyi ne zaman başlanabilir?

İlk birkaç gün başınızı öne eğmeniz gereken fiziksel faaliyetlerden uzak durmalısınız. 2 hafta içinde fiziksel aktiviteleriniz düzene girmeye başlar. Egzersiz için ise ortalama 2 ay beklemeniz gerekir. Özellikle topla ya da aletle yapılan spor aktiviteleri için bu süreye uyum sağlamanız çok önemlidir. Yüzme ve havuz gibi sporlar için de en az 2 aylık sürecin geçmesi gerekir.