Burun ameliyatında push down yöntemi

Push down belirgin kemer sorunu olan burunlar için uygulanır. Burundaki nazal tümseği azaltmak için, kemer altı septum kıkırdak doku kesilir, burun kemiği düzeltilerek aşağıya itilir. Bu işlem yapılırken kemik, kıkırdak ve yumuşak doku bağlantısı korunur, burnun doğal yapısı bozulmaz.



Hangi durumlarda uygulanır?



Push down rinoplasti yöntemi ile burun kemiği ve kıkırdak doku arasındaki bağ açılır. Burun ucu hastanın ihtiyacına göre yeniden şekillendirilir. Kapalı teknikle yapılan ameliyat ortalama 2 saat sürer. Genel anestezi uygulanarak yapılır. Hasta ameliyat boyunca uyku halinde olur. Ameliyattan sonra genellikle bir gece hasta hastanede kalır. Burun deliklerinin içerisine koruma amaçlı atel/splint yerleştirilir. Burnun üzerine yerleştirilen bant ve koruyucu termoplastik atel koruma sağlar. Ateller ilk hafta içinde çıkarılır.



İyileşme süreci nasıldır?



Ameliyat sonrasında burun, altı hafta hassaslığını korur. Zorlayıcı egzersizlerden en az dört hafta kaçınılmalıdır. Çok güç isteyen ve vücudunuzu sürekli hareket ettirecek egzersizlerden kaçınmalısınız. İyileşmenin üçüncü haftasından sonra alıştırmalara yavaşça başlayabilirsiniz. İlk üç ay gözlük kullanılmamalıdır.



Cildinizi güneş ışığından üç ay boyunca koruyun. Güneşe çıkmadan önce burnunuza her zaman güneş kremi sürmeniz çok önemlidir çünkü çok fazla güneşe maruz kalmak kalıcı renk değişikliğine neden olabilir. Bu süre içinde alkol ve sigara da kullanılmamalı, sağlıklı yaşamaya özen gösterilmelidir.