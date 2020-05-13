Boyun germe estetiği hakkında merak edilenler

Gıdı bölgesi kilo alımlarında da yağların toplandığı ilk yerdir. Bazı hastalarda vücut şişmanlığı olmadığı halde gıdı bölgesi aşırı yağlı olabilir. Bu durumda hastanın olduğundan daha kilolu, yaşlı ve yorgun görünmesine neden olur. Ancak gıdı bölgesindeki sarkmaya en büyük etken yaşlanmadır. Yüzde yaşlı görünmeyi en çok artıran unsurlardan biridir.

Ameliyattan önce dikkat edilmesi gerekenler

Ağrı kesici ve türevi ilaçlar operasyondan bir hafta önce kesilir. Eğer sürekli kullanmanız gereken bir ilacınız varsa doktorunuza sormadan bırakmamalısınız. Sigaranın operasyon öncesi ve sonrası bir süre kullanılmaması önerilir.

Nasıl uygulanır?

Gıdı bölgesindeki sarkma eğer fazla kilodan kaynaklanıyorsa sadece liposuction yöntemi ile fazla yağ alınabilir. Bu sayede gıdının daha gergin görünmesi sağlanabilir. Yaşı ileri olmayan ama kilosu fazla olan kişiler için daha uygun bir yöntemdir.

Sarkmaya hem kaslar hem fazla yağ eşlik ediyorsa, yağları almak ve kasları toplamak gerekir. Çene altından 2 - 3 cm kesi ile bu bölgedeki fazla yağlar alınır, gevşemiş olan kaslar orta hatta yaklaştırılarak onarılır. Aynı seansta çene ucunun küçük olduğu durumlarda çene ucuna küçük bir protez konarak yüzün estetik yapısında da düzelme sağlanabilir.

Sarkmaya kaslar, yağlar ve deri de eşlik ediyorsa, deri fazlalıklarının çıkarılarak gerdirilmesi yöntemi uygulanmalıdır. Yüz germe operasyonunda olduğu gibi insizyon kulak önünden başlayıp kulak arkasındaki saçlı deriye kadar uzatılır boyun derisinin çene altındaki olan bölüme kadar kaldırılır. Kaldırılan deri kulak kenarına doğru gerdirilir.

Ağrı hissedilir mi?

Operasyon genel veya lokal anestezi ile yapılabilir. Bu sayede ağrı ya da sızı hissedilmez. Operasyon ortalama 1 saat içinde tamamlanır. Genellikle hastaneden aynı gün çıkılabilir ya da bir gece hastanede kalınabilir. Çene altından geçen özel bir bandaj uygulanır. Yapılan operasyona bağlı olarak 2 ila 8 gün içinde normal hayata dönebilir.