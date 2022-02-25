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GeriGüncel Öztürk Boyun gençleştirme estetiği nedir?
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Haberler>Yazarlar>Güncel Öztürk>Boyun gençleştirme estetiği nedir?
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
25.02.2022 - 17:41 |  Son Güncelleme:

Boyun gençleştirme estetiği nedir?

Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Cerrahi Uzmanı Op.Dr.
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Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Boyun gençleştirme estetiği nedir?

Boynun kutanözü olarak da adlandırılan platizma kası, farklı yüz ifadelerini gerçekleştirmeye yardımcı olan yüz kaslarından biridir. Platizma hareketleri gerçekleştirildiğinde boyun derisinde bir dizi kırışıklık oluşur.

Boyun ve çene bölgemizi düşündüğümüzde ilk akla gelen gıdı çeneyle savaşmaktır. Platizma yakından çift çene ile bağlantılıdır.

Kişi yaşlandıkça boyun bölgesindeki cilt gevşeme eğilimi gösterir ve kilo kaybı olursa daha da kötüleşen sarkma görüntüsü verir. Belli durumlarda sarkıklık sadece boynun ön tarafında mevcuttur. Çeneden boyuna iki dikey kıvrım oluşturulur. Bu durumda boyun germe gerekli olmayacaktır ancak platizma kasının estetik ameliyatı veya boyun gençleştirme veya platizmanın askıya alınması denen işlem yapılabilir. Bu durumda cilt alınmayacak ancak boyun üstündeki platisma kasları gerilerek kıvrımlar ortadan kaldırılabilir.

Kişi yaşlandıkça boyun bölgesindeki cilt gevşeme eğilimi gösterir ve kilo kaybı olursa daha da kötüleşen sarkma görüntüsü verir. Boyun gençleştirme ile Çift çene veya gıdı ortadan kaldırılır. Mandibular arkın tüm çizgisini yeniden tanımlanır. Boyunda genç bir görünüm sağlar.

Nasıl yapılır?

Operasyon çene altından küçük bir kesi ile gerçekleştirilir ve doğal bir sonuç elde etmek için liposuction ile birleştirilebilir.

Operasyon 1 saat 30 dakika sürer. Lokal ya da genel anestezi uygulanabilir. Enflamasyonun geçmesi 1 veya 2 hafta almasına rağmen, sonuçlar müdahaleden hemen sonra görülebilir.

İyileşme süresi hafif geçer. Birkaç gün içinde sosyal ya da iş hayatınıza katılabilirsiniz. Ameliyat sonrası dönem ağrılı değildir, hafif ağrı kesiciler rahatlama sağlar. Ağrıları azaltmak için ilk günlerde bölgeye soğuk uygulama yapılması ve başın hafif yüksekte yatması tavsiye edilir. Bir ay fiziksel aktivite yapılmamalıdır.

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Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Cerrahi Uzmanı Op.Dr.
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