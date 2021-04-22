Botoksla terleme tedavisi

Genel ya da lokal olarak aşırı terleyenler vücut ısılarını kontrol edebilmek için gerektiğinden fazla ter üretir. Terleme yaygın olarak yüz, koltuk altı, ayak ve el bölgesinde görülür ve daha çok stres kaynaklıdır.

Terlemede; genetik faktörler, ter bezlerinin aşırı çalışması, fazla kilo, bazı ilaçlar, stres, menopoz, tiroit bezi rahatsızlığı, şeker hastalığı gibi pek çok sağlık problemi etkilidir.



Ayrıca sinir sisteminin fazla çalışmasıyla doğru orantılı olarak terleme artar. Bununla birlikte egzersiz, sıcak hava, stres, kafeinli içecekler, baharatlı gıdalar gibi etkenler de terlemeyi arttırır. Hiperhidroz hastaları fazla miktarda ter ürettikleri için el, ayak, göğüs ve koltuk altları sürekli nemlidir. Bu durum da gündelik yaşamlarını olumsuz yönde etkiler.

Botoksla koltuk altı terleme tedavisi

Genellikle hastalar koltuk altı aşırı terlemesinden şikâyet ederler. Özellikle de yaz aylarında bu tür şikâyetler çok daha artar. Hiperhidroz tedavisinde en etkili yöntem botoks uygulamasıdır.

Botoks uygulaması oldukça pratiktir. Aşırı terlemesi olan bölgeye ince uçlu insülin enjektörüyle botoks ilacı enjekte edilir. İşlem son derece basittir ve işlemden 2 ile 10 gün sonra etkisi hemen görülür. Koltuk altı terlemesi yüzde 80 oranında azalır.

Hastaların en büyük yanılgısı botoksun tüm vücuttaki terlemeyi azalttığına yöneliktir ki, bu hatalı bir bilgidir. Botoks sadece uygulanan alandaki terlemeyi azaltır. Aşırı el ayak terlemesinde de seçilecek en doğru yöntemlerden birisidir. Ancak el ve ayak terlemesi için yapılan botoks uygulamasının etki süresi biraz daha kısadır. Kısa süreli bir uygulama olup 8-10 ay etkilidir.