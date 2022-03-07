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GeriGüncel Öztürk Bişektomi ile yanak inceltme estetiği
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Haberler>Yazarlar>Güncel Öztürk>Bişektomi ile yanak inceltme estetiği
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Fotoğraf: iStock
07.03.2022 - 17:22 |  Son Güncelleme:

Bişektomi ile yanak inceltme estetiği

Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Cerrahi Uzmanı Op.Dr.
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Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Bişektomi ile yanak inceltme estetiği

Estetik cerrahide yanaklardaki aşırı yağ fazlalıkları bişektomi tekniği ile alınarak azaltılabilir. Yanaktan yağ alma estetiği minimal invaziv içeren bir tekniktir. Ve prosedür yanakta iz bırakmayacak şekilde ağzın içerisinden gerçekleştirilir.

Yüz bölgesi, yaşlanmaya ya da kilo almaya bağlı olarak zamanla aşırı derecede yağlanabilir. Bişektom, ile yanaktaki aşırı yağlanma giderilerek yüzün konturu yeniden şekillendirilebilir. Yüz gençleştirme ve inceltme estetiği prosedürlerinden birisi olarak estetik cerrahide kullanılan bir yaklaşımdır.

Yanakların doğal yapısında bukkal yağ yastıkları bulunmaktadır ve kişi yaşlandıkça bu yağ yastıkları yoğunlaşır ve tombul yanaklı bir görünüm ortaya çıkar. Bu biriktikten sonra kaybedilmesi zor olan bir yağ alanıdır. Yanaktan yağ alımı prosedürü işte bu bukkal yağ yastıklarını hedef alır. Tüm tıbbi prosedürler gibi riskleri ve iyileşme süresi vardır.

Daha estetik yanaklar için…

Yanaktan yağ alımı ile hedeflenen alan yanak içinde bulunan bukal yağ yastığıdır ve ağzın iç kısmından küçük insizyonlar açılır. Ardından yanaklardaki aşırı yağ birikimi çekilerek alınır. Prosedür yaklaşık bir saat sürer ve genel anestezi ya da bilinçli sedasyon yani lokal anestezi altında yapılır.

Yanaktan yağ alımında uygulanan teknik ve kişinin genel cilt yapısına göre iyileşme süreçleri farklılık gösterir. Birkaç gün çiğneme hareketi yaparken çiğneme kaslarında hafif ağrı hissedilebilir. Prosedürün nihai sonuçlarının ortaya çıkması birkaç hafta sürebilir. Yanaktan yağ alımı işleminin sonuçları kalıcıdır. İyileşme süreci kısa, hasta memnuniyeti yüksek bir operasyondur.

İyileşme sürecinin daha hızlı geçmesi için operasyondan önce sigara ve alkol tüketimini en az bir hafta boyunca kesmek gerekir. Operasyondan önce aspirin gibi kan sulandırma özelliği olan ilaçların kullanılmaması gerekir.

 

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Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Cerrahi Uzmanı Op.Dr.
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