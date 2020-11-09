Ameliyatsız yüz gençleştirme seçenekleri

Yüz yaşlanması üç temel alanı içerir: cildin yüzeyi ve sağlığı, alttaki dokuların hacmi ve bu dokuların konumu. Cerrahi olmayan birçok gençleştirme seçeneği bu özellikleri ele almaktadır.



Cilt sağlığını iyileştirmek

Cilt gençleştirmede öncellikle cildin sağlığını artıracak Paris ışıltısı estetiği ya da PRP tedavisi uygulanabilir. Cildin ihtiyacı olan kolajen, hyalüronik asit ve vitaminler Paris ışıltısı yöntemiyle enjekte edilirken, PRP ile hücre tedavisi sağlanır. Cildin daha estetik görünmesi için çeşitli uygulamalarla leke tedavisi de uygulanabilir.

Nöromodülatör enjeksiyonlar

Mimik kırışıklıkları oluşmaya başladıysa botoks enjeksiyonu yaşlanmaya karşı meydan okuyan ve en yaygın uygulanan ameliyatsız gençleştirme estetiğidir. Ciltteki aşırı kullanılan ifade çizgilerinin ve kırışıklıkların görünümünü azaltmak için kullanılan botoks gibi malzemelere nöromodülatör enjeksiyonlar denir. Bu tedaviler, kırışıklığa neden olan aşırı çalışan kasların aktivitesini azaltarak yüz ifadesini dengeleyen enjekte edilebilir maddelerdir. En yaygın ifade kırışıklıkları arasında göz çevresindeki kaz ayakları, kaşların arasındaki çatık çizgiler veya alındaki yatay kırışıklıklar yer alır.

Dermal dolgular

Enjekte edilebilir dermal dolgular, yaşlanma süreci, aşırı güneşe maruz kalma ve sigara içimi nedeniyle azalan hacmi geri kazandırmak için kullanılır. Özellikle göz altı, burun, ağız çevresindeki kırışıklıklar, dudak şekillendirmede dolgu maddeleri kullanılabilir. Dermal dolgu maddeleri ile yüz gençleştirme, cildi yenileme ve daha genç bir görünüm sağlamada oldukça etkili sonuçlar elde edilebilir.

Uygun şekilde kullanıldığında, nöromodülatörler ve dermal dolgular, sağlıklı bir cilt bakım programı ile bakım yapıldığında bireylerin görünüşünü iyileştirerek uyumlu ve dengeli bir yüz görünümü sağlar.

Cerrahi ve cerrahi olmayan gençleştirme

Bu yaş alan her hasta için temel bir sorudur. Bazı yaşlanma değişiklikleri ameliyatsız tekniklerle düzeltilemez ve cerrahinin yöntemlerle daha etkili sonuçlar elde edilir. Bu işlemler dokuyu orijinal konumuna getirmek veya eski haline getirmek, sarkan dokuları kaldırmak, fazla deriyi azaltmak, burnu yeniden şekillendirmek ve gıdı veya boyundaki gevşek deriyi azaltmak için uygulanabilir. Yüze kalıcı ve doğal bir şekilde uyum ve gençlik kazandırmak isteniyorsa cerrahi seçenekler daha etkilidir. Bazı durumlarda, cerrahi teknikler genellikle prosedürün ömrünü uzatmak için cerrahi olmayan tedavilerle birleştirilir.