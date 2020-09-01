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Haberler>Yazarlar>Güncel Öztürk>Ameliyatsız burun estetiği uygulaması
Yazarlar
01.09.2020 - 09:25 |  Son Güncelleme:

Ameliyatsız burun estetiği uygulaması

Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Cerrahi Uzmanı Op.Dr.
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Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Ameliyatsız burun estetiği uygulaması
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Burnunuzda sizi hem estetik hem de sağlık açısından rahatsız eden şekil bozuklukları varsa, ikisinin de tedavisi mümkün. Üstelik ameliyatsız teknikler yani sıvı rinoplasti ile morluk, şişlik ve iyileşme sürecine ihtiyaç olmaksızın. Ameliyatsız burun estetiği teknikleri olan botoks ve dolgu enjeksiyonu teknikleriyle burundaki birçok sorun başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir.

Sıvı rinoplasti olarak bilinen enjeksiyon teknikleri ile burun küçültme sorunu hariç diğer burun şekli bozuklukları giderilebilir. Burun tümsekleri, eğriliği, burun deliği asimetrisi ve burun ucu düşüklüğü gibi sorunlar tedavi edilebilir. Burun konturu yeniden şekillendirilebilir. İleri seviyede kemik sorunları ve burun küçültme için cerrahi yöntemler tercih edilmelidir. Özellikle yeni yıl öncesinde iyileşme için yeterli vakti olmayanlar için oldukça uygun bir seçenektir.

30 dakikada ameliyatsız burun estetiği

Eğer burunda hacim eksiklikleri, tümsek ya da kemer varsa dolgu enjeksiyonu, burun ucu düşüklüğü ya da eğrilik gibi sorunlar varsa botoks enjeksiyonu uygulanır. İnce uçlu enjeksiyon iğneleri sayesinde ağrısız ve sızısız bir şekilde birkaç dakika içinde işlem tamamlanır. Dolgu enjeksiyonunun sonuçları hemen görünür hale gelirken, botoks enjeksiyonunun etki etmesi için birkaç günlük bir süreye ihtiyaç vardır. Ameliyatsız tekniklerin etkisi geçici olduğu için kullanılan malzemenin kalitesine göre 6 ile 2 yıl içinde enjeksiyonların tekrarlanması gerekir.

Kombine estetik yapılabilir

Minimal dozlarda uygulanan dolgu ve botoks enjeksiyonu teknikleri ile burundaki estetik sorunlar doğal bir görünüme kavuşturulabilir. Burunda şişlik, ödem ya da his kaybı oluşmaz. Hastanın ihtiyacı ve talebi doğrultusunda kırışık tedavisi, kaş kaldırma ya da dudak dolgusu gibi diğer ameliyatsız yüz estetiği teknikleri ile beraber kombine bir şekilde uygulanabilir.

İleri seviye şekil bozuklukları ya da kalıcı tedavi için cerrahi tekniklerin tercih edilmesi gerekir. Örneğin kapalı burun estetiği tekniğiyle ortalama bir saat süren operasyon ile ameliyat başarılı bir şekilde tamamlanabilir. İzsiz, morluksuz, tamponsuz ve alçısız teknikler uygulanabildiği için hasta genellikle aynı gün evine gidebiliyor. Hatta birkaç gün içinde rutin yaşantısına rahatlıkla devam edebiliyor. Rinoplasti ameliyatları kişiye özeldir. Bu nedenle en uygun tedavi seçeneğini öğrenmek için alanında uzman bir estetik cerrahtan bilgi alınması gerekir.

Sevgiyle kalın.

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Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Cerrahi Uzmanı Op.Dr.
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