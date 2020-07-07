Ameliyatsız burun estetiği nasıl yapılır?

Likit rinoplasti, geleneksel rinoplasti için cerrahi olmayan bir seçenektir. Dorsal kambur (küçük yumru), sarkık burun ucu ve asimetri gibi sorunları geçici olarak düzeltmek için kullanılır. Bu prosedür, konturları iyileştirmek ve yeniden şekillendirmek için dolgu maddeleri hastanın burnuna enjekte edilir. Bu genellikle yanak ve dudak dolgularında yaygın olarak kullanılan aynı tip dolgu maddesi olan hyaluronik asit (HA) ile yapılır.

Likit rinoplastinin artıları ve eksileri

Likt rinoplastinin cerrahi tekniklerle kıyaslandığın artıları şunlardır: Prosedür sadece yaklaşık 15 dakika sürer. Bu, cerrahi operasyonu tamamlamak için gereken 1 ila 2 saatten çok daha hızlıdır. Sonuçlar anında ortaya çıkar ve çok az iyileşme süresi vardır. Prosedürün yapılmasını sağlayabilir ve aynı gün işe geri dönebilirsiniz. Anestezi olmadığı için, tüm prosedür boyunca uyanık olursunuz. Dolgu malzemesinin etkisi tersine çevrilebilir. Sonuçlar istediğiniz gibi değilse veya ciddi bir komplikasyon ortaya çıkarsa, dolgu maddesini çözmek için hiyalüronidaz enjeksiyonlarını kullanılabilir. Eksileri ise sonuçların geçici olmasıdır. Burun ameliyatının sonuçları kalıcıdır. Herhangi bir sorunda revizyon rinoplasti uygulanması gerekir. Ayrıca daha uzun süre iyileşme süreci gerektirir ve sonuçların tam olarak ortaya çıkması ise daha uzun sürer.

Nasıl uygulanır?

Tedavi, hastanın oturması veya uzanmasıyla başlar. Burun, özel bir çözelti ile temizlenir. Cildi uyuşturmak, ağrıyı en aza indirmek için topikal krem uygulanır. Bölgeye az miktarda hyalüronik asit jeli dikkatle enjekte edilir. Çok fazla eklemek sonuçları olumsuz etkileyebilir. Dolgu daha sonra basıncı önlemek için masaj yapılmadan yumuşatılır. Prosedür yaklaşık 15 dakika sürer.

İşlemden sonra normal hayatınız kesintiye uğramaz. Hastalara tedaviden 1-2 hafta sonra enjekte edilen bölge üzerinde baskı yapmamaları tavsiye edilir. Likit rinoplastinin sonuçları, kullanılan dolgu maddesinin türüne ve bireye bağlı olarak genellikle 6 aydan 2 yıla kadar sürer. Sonuçları korumak için prosedürü tekrarlamanız gerekir.