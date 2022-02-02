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GeriGüncel Öztürk 20'li, 30'lu, 40'lı yaşlar için botoks rehberi
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Haberler>Yazarlar>Güncel Öztürk>20'li, 30'lu, 40'lı yaşlar için botoks rehberi
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Fotoğraf: iStock
02.02.2022 - 18:02 |  Son Güncelleme:

20'li, 30'lu, 40'lı yaşlar için botoks rehberi

Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Cerrahi Uzmanı Op.Dr.
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Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
20'li, 30'lu, 40'lı yaşlar için botoks rehberi

Yapılan anketlere göre botoks enjeksiyonu hem kadınlar hem de erkekler için en yaygın uygulanan cerrahi olmayan işlemdir. Botoks uygulamasında her on yılda bir kişinin ihtiyaçları değişebilir.

20'li yaşlarda: Kırışık oluşumu önlenebilir

Önleyici botoks, yaşlanmanın başlamadan önce yavaşlatılması anlamına gelir. Kırışıklığa neden olan yüz kasları, daha az hareket etmek üzere eğitilebilir, bu da kırışıklıkların oluşmasını önler. Estetik görünümünü korumak isteyen gençler kırışığı oluşmadan engellemeyi tercih edebiliyor.

30'lu yaşlarda: İnce çizgiler giderilebilir

Otuzlu yaşlar; genellikle birçok kişisel ve kariyer dönüm noktasıyla izler bırakır. Kaşların arasında gelişen ince çizgileri görülmeye başlanabilir. Her 3 ila 6 ayda bir düzenli olarak nöromodülatör enjeksiyonları uygulaması, bu sinir bozucu 11'lerin gelişimini yavaşlatmaya, yumuşatmaya ve derinleşmelerini önlemeye yardımcı olabilir.

Çok az ya da hiç kesintiye uğratmaması, iz oluşmaması, sonuçların hemen görünür olması, etkili ve güvenilir bir işlem olması en yaygın avantajlar arasındadır.

40'lı yaşlarda: Kaz ayakları yok edilebilir

40'lı yaşlarda, çoğu kişide, göz çevresinde kaz ayakları ortaya çıkar. Alında yatay çizgiler ile beraber ağız kenarlarında da çizgiler oluşabilir. Botoks ile tüm bunların tedavisinin yanı sıra derin çizgiler için kişiye dolgu enjeksiyonu da uygulanması gerekebilir.

Araştırmalar, insanların işgücünde rekabetçi kalmak ve hissettikleri kadar genç görünmek için estetik prosedürlere başvurduğunu ortaya koyuyor. Ancak doğal görünüm endişesi ile birçok kişin estetik cerrahiye başvurmuyor.

Botoks enjeksiyonunun yaşa ve kişiye uygun olarak planlanıp uygulanması doğal görünüm açısından çok önemlidir. Alanında uzman estetik cerrah ya da dermatologlar dışında uygulanması hem sağlık hem de estetik açıdan ciddi riskler yaratabilir. Bu nedenle alanında uzman estetik cerrah ya da dermatologdan kişiye özel daha ayrıntılı bilgi ve destek alınabilir.

 

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Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Cerrahi Uzmanı Op.Dr.
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