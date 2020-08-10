15 dakikada burun estetiği

Ameliyatsız burun estetiği, rinoplastide hızlı ve etkili sonuçlara ulaşmanın en yeni yöntemlerinden biridir. Prosedür ortalama 15-20 dakikada tamamlanır. Genel ya da lokal anesteziyle gerçekleştirilen geleneksel rinoplastinin aksine ameliyatsız burun estetiğinde hasta prosedür esnasında tamamıyla uyanıktır.

Avantajları nelerdir?

Ameliyatsız burun estetiğinin tercih edilme sebeplerinden en önemlilerinden biri acısız olmasıdır. Bu nedenle anestezi yerine prosedürden 5 dakika öncesinden bölgeye hafif uyuşturucu krem uygulanması yeterli olur. Ayrıca sonuçları iyileşme sürecine ihtiyaç yoktur ve sonuçları oldukça hızlı bir şekilde ortaya çıkar.

Ameliyatsız burun estetiğinde öncelikli olarak iki enjeksiyon maddesi kullanılır. Bunlardan biri dolgu ve diğeri ise botoks malzemeleridir.

Dolgu enjeksiyonu, burundaki çökükleri ve sert kıvrımları düzeltmek, yumuşatmak için uygulanır. Burunda asimetri varsa gidermek ve burun ucunun açısını düzeltmek mümkündür. Sanılanın aksine prosedür sonrasında burunda büyüme gözlenmez. Bunun sebebi ise enjeksiyonun burunda hacim eksikliği bulunan bölgelere uygulanmasıdır. Dolgu enjeksiyonu alerji oluşturmaz ve enjekte edilen bölgede kalır. Etkisi ise derhal ortaya çıkar ve ortalama 1 yıl boyunca kendisini göstermeye devam eder.

Botoks ise burun ucunu aşağı ya da yanlara çekerek burunda yamukluk meydana getiren kas gruplarına uygulanır. Böylece burundaki tümsek ve asimetri kolaylıkla giderilebilir. Ayrıca fazla geniş ya da küçük burun deliklerinde de etkili olabilmektedir. Botoksun etkileri en geç 1 hafta sonra görülmeye başlar ve ortalama 4 ay boyunca kendisini gösterir.

Kimler için uygundur?

Ameliyatsız burun estetiği, burunlarının şeklini bıçak altına yatmadan değiştirmek, asimetriyi gidermek isteyen kişiler için birebir yöntemdir. Bu prosedür ile burundaki tümsek ve kıvrımlar gibi küçük problemler çözümlenebilir. Burun hacmini küçültmek isteyen kişiler ise ameliyatsız burun estetiği için uygun adaylar değildir. Bu hastalar için cerrahi müdahale uygulanması istenilen sonuçlara ulaşmak için olmazsa olmazdır.