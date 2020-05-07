Ebeveynler çocukları ile oynarken nelere dikkat etmeli?

Ebeveynler çocuklarının oyunlarına dikkatli şekilde eşlik ettiklerinde onların iç dünyalarına inebilir ve yaşadıkları duyguları oyunlarında gözlemleyebilirler. Oyun, ebeveynlere çocuklarıyla tam olarak etkileşim kurmak için harika bir fırsat sunar. Peki, ebeveynler çocukları ile oynarken nelere dikkat etmelidir?

Oyunun kontrolünün çocuğunuzda olmasına izin verin

Oyunda çocuğun size rol vermesine, sizi yönlendirmesine fırsat tanıyın. Böylece karar verme becerileri gelişecek ve ihtiyaç hissettikleri konuyu oyunlarında tecrübe edeceklerdir. Çocuğun doğrudan anlatmakta zorlandığı durumlarda kendi seçimine bırakılmış oyuncaklar kendini ifade edebilmelerindeki en büyük yardımcılarıdır. Çocuk korku, kaygı, öfke ya da hayal kırıklıkları gibi duygularını ve yaşadığı olayları oyun ortamında tekrar yaratır. Defalarca aynı şeyi tekrar oynaması durumu içselleştirmesini sağlayacaktır.

Çocuğunuzun kendini yeterli hissetmesine destek olun

Çocuklar oyunlarında bağımsız hareket edebilmek, kendini yeterli ve güçlü hissedebilmek, yaşadığı kırılmaları telafi edebilmek isterler. Oyunlarda ebeveynler olarak kuralları çocuğun koymasına izin vermeli ve güç mücadelesinden kaçınmalısınız. Oyunlarda yaptığı denemeleri görmeli ve takdir etmelisiniz. Yapamadığı durumlarda ise müdahale etmek yerine denemesi için cesaretlendirmek daha uygun olacaktır.

Oyunda yaptıklarıyla ilgilendiğinizi ve keyif aldığınızı hissettirin

Bazen çocuklar oyunlarda size herhangi bir rol vermezler ancak onlarla birlikte olmanızı isterler. Bu durumlarda çocuğun yaptığı davranışları ona tekrar edebilirsiniz. Ayrıca okul öncesi çocukların sayıları, renkleri, kavramları öğrenmesi için de bu oyunlar fırsattır. Soru sormak yerine “demek kırmızı arabanı sarı arabanın yanına park ettin” gibi cümlelerle oyununa eşlik edebilirsiniz.

Unutmayın çocukların arkadaşlarıyla ya da yalnız geçirdiği süreler ebeveynleri ile geçirdikleri oyun sürelerinin yerine geçmez.