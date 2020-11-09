Disleksiyi anlamak ve üstesinden gelmek
Çocukların her biri kendi hızında öğrenir ve gelişir. Bir noktaya kadar çocukların okuma konusunda zorlanması yaygındır. Ancak okumayı öğrenmek ya da okumak için yoğun çaba harcamak, çocuğu sürekli akranlarının gerisinde bırakan ve mücadele etmesi gereken bir duruma düşürdüğünde disleksi akla gelmelidir.
Disleksi erken yaşlarda dil ediniminde gecikme ve diğer bazı öğrenme güçlükleri nedeni ile ipuçları verse de genelde okula başlayan çocuklarda okuma, yazma ve matematik alanında yaşanan sorunlarla kendini gösterir. Disleksiye sahip olan bireyler genelde normal yada üstü zekaya sahiptir. Ancak bu bireyler öğrenme ile ilgili yaşadıkları problemlerin üstesinden gelmek için özel bir eğitime ihtiyaç duyarlar.
Okulların eve taşındığı şu günlerde aileler disleksiden ne zaman şüphelenmelidir?
Okul öncesi dönemdeki çocuklar için belirtiler:
- Geç konuşma
- Yeni kelimeleri yavaş öğrenme
- Kelimelerdeki sesleri tersine çevirmek veya birbirine benzeyen kelimeleri karıştırmak
- Harfleri, sayıları ve renkleri hatırlamada sorun yaşama
- Tekerleme öğrenme ve kafiyeli oyunlarda zorluk
- Yön bildiren kelimeleri karıştırmak, sağ ve sol arasındaki farkı öğrenmede zorluk
- Ayakkabı bağcığı bağlama, top yakalama, ip atlama vb. alanlarda zorluk
Okul dönemi çocukları için belirtiler:
- Yaş düzeyinin çok altında okuma
- Duyduklarını işleme ve anlamada sorun
- Doğru kelimeyi bulmada yaşanan zorluk
- Yapılan işlerin sıralamasını hatırlamada zorluk
- Yazım zorluğu
- Okuma ve yazma konusunda alışılmadık derecede uzun süre harcamak
- Haftanın günleri, yılın ayları ve alfabeyi vb. hatırlamada güçlük
- Tahtadan ya da kitaptan kopyalama ile ilgili sorunlar
- Matematik ile ilgili konularda zorluk
Disleksi ile ilgili önlem alınmadığında;
Öğrenmede sorun: Okuma, diğer okul derslerinin çoğu için temel bir beceri olduğundan, disleksiye sahip olan bir çocuk çoğu sınıfta dezavantajlıdır ve akranlarına ayak uydurmakta güçlük çekebilir.
Sosyal problemler: Özel bir eğitimle üstesinden gelinmediğinde disleksi düşük benlik saygısı, davranış problemleri, kaygı ayrıca arkadaşlardan, ebeveynlerden ve okuldan uzaklaşmaya yol açabilir.
Nasıl bir tedavi uygulanır?
Disleksi ömür boyu sürecek bir durumdur. Tedavi değil bununla baş etme yollarının erken yaşlarda öğrenilmesi ve yol açtığı sorunlarla mücadele faydalı olacaktır. Özel eğitim öğretmeni eşliğinde eğitimin planlanması ve yaşadığı duygusal zorlanmalar durumunda bir uzmandan psikolojik destek alması faydalı olacaktır.
Disleksi karşısında aileler ne yapmalıdır?
- Okulda öğrendiklerini sürekli evde tekrar ile desteklemelisiniz.
- Küçük grup halinde ya da bireysel olarak alacağı talimatları izlemenin onun için daha kolay olacağını unutmamalısınız.
- Evde duyusal eğitim konusunda destekleyebilirsiniz. Örneğin harfleri ve sayıları kuma çizmesini isteyebilirsiniz.
- İşitsel hafızayı desteklemek için tekerleme öğretebilir, arka arkaya tekrar edilen kelimeleri hatırlamasını sağlayacak oyunlar üretebilirsiniz.
- Hayal gücünü kullanması için teşvik edebilirsiniz; başladığınız bir hikayeyi ya da resmi onun tamamlamasını isteyebilirsiniz..
- Kısa, net, anlaşılır yönergeler vermeye dikkat etmelisiniz.
- Kendisinin seveceği bir müzik aleti kullanması konusunda teşvik etmelisiniz.
- Bilgileri öğrenmesi için tablo ve şemalardan faydalanabileceğini öğretmelisiniz.
- Hatalarını düzeltmeye daha az odaklanarak, küçük zaferleri ve başarıları kutlayarak cesaretlendirmelisiniz. “Ödevler için okumanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu kadar uğraştığın için gurur duyuyorum. "
- Güçlü yönlerini fark etmesine yardımcı olabilirsiniz. " Basketbol maçında harika bir sportmenlik ve takım çalışması gösterdin.”
- Disleksinin bir zeka göstergesi olmadığını pekiştirmeye yardımcı olmak için, disleksi teşhisi konmuş başarılı insanları konuşabilirsiniz.