Disleksiyi anlamak ve üstesinden gelmek

Disleksi erken yaşlarda dil ediniminde gecikme ve diğer bazı öğrenme güçlükleri nedeni ile ipuçları verse de genelde okula başlayan çocuklarda okuma, yazma ve matematik alanında yaşanan sorunlarla kendini gösterir. Disleksiye sahip olan bireyler genelde normal yada üstü zekaya sahiptir. Ancak bu bireyler öğrenme ile ilgili yaşadıkları problemlerin üstesinden gelmek için özel bir eğitime ihtiyaç duyarlar.

Okulların eve taşındığı şu günlerde aileler disleksiden ne zaman şüphelenmelidir?

Okul öncesi dönemdeki çocuklar için belirtiler:

Geç konuşma

Yeni kelimeleri yavaş öğrenme

Kelimelerdeki sesleri tersine çevirmek veya birbirine benzeyen kelimeleri karıştırmak

Harfleri, sayıları ve renkleri hatırlamada sorun yaşama

Tekerleme öğrenme ve kafiyeli oyunlarda zorluk

Yön bildiren kelimeleri karıştırmak, sağ ve sol arasındaki farkı öğrenmede zorluk

Ayakkabı bağcığı bağlama, top yakalama, ip atlama vb. alanlarda zorluk

Okul dönemi çocukları için belirtiler:

Yaş düzeyinin çok altında okuma

Duyduklarını işleme ve anlamada sorun

Doğru kelimeyi bulmada yaşanan zorluk

Yapılan işlerin sıralamasını hatırlamada zorluk

Yazım zorluğu

Okuma ve yazma konusunda alışılmadık derecede uzun süre harcamak

Haftanın günleri, yılın ayları ve alfabeyi vb. hatırlamada güçlük

Tahtadan ya da kitaptan kopyalama ile ilgili sorunlar

Matematik ile ilgili konularda zorluk

Disleksi ile ilgili önlem alınmadığında;

Öğrenmede sorun: Okuma, diğer okul derslerinin çoğu için temel bir beceri olduğundan, disleksiye sahip olan bir çocuk çoğu sınıfta dezavantajlıdır ve akranlarına ayak uydurmakta güçlük çekebilir.

Sosyal problemler: Özel bir eğitimle üstesinden gelinmediğinde disleksi düşük benlik saygısı, davranış problemleri, kaygı ayrıca arkadaşlardan, ebeveynlerden ve okuldan uzaklaşmaya yol açabilir.

Nasıl bir tedavi uygulanır?

Disleksi ömür boyu sürecek bir durumdur. Tedavi değil bununla baş etme yollarının erken yaşlarda öğrenilmesi ve yol açtığı sorunlarla mücadele faydalı olacaktır. Özel eğitim öğretmeni eşliğinde eğitimin planlanması ve yaşadığı duygusal zorlanmalar durumunda bir uzmandan psikolojik destek alması faydalı olacaktır.

Disleksi karşısında aileler ne yapmalıdır?