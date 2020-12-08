Zeytin yaprağı çayı virüslere karşı korur mu?

Öncelikle size bu konudaki bilimsel çalışmaları sıralamak istiyorum;

Literatürdeki bir çalışmada, cilt hastalığına sebep olan mantarların yüzde 1,25'lik zeytin yaprağı ekstresine üç gün maruz kalması ile ortadan kaybolduğu ve bu zeytin yaprağının antimikrobiyal etkisinin yüksek olduğu belirtilmiştir.

Zeytin yaprağı ekstresinin akciğer epitelyum hücrelerinde meydana gelen bağırsak hastalıkları sonucu oluşan serbest radikalleri önleyici etkisi tespit edilmiş ve tedavide kullanımı önerilmiştir.

İnsanlarda pişmiş pirinç yüklemesine glisemik yanıtın araştırıldığı bir diğer çalışmada, zeytin yaprağı ekstresinin, kan glikoz seviyelerini, kontrol grubuna kıyasla önemli ölçüde azalttığı ve zeytin yaprağındaki oleuropeinin hücrelere glikoz alımını hızlandırdığı rapor edilmiştir.

Oleuropeinin antioksidan etkisi de dahil olmak üzere çok sayıda farmakolojik özelliğe sahip olduğu literatürde yer almaktadır.

Oleuropein bulunan ekstrelerin insan meme adenokarsinoma hücresi ve insan mesane kanseri hücre çoğalmasını durdurduğu literatürde yer almaktadır.

Zeytin yaprağı çayına dair bu ünü oluşturan yıllar yılı halk arasında yara iyileştirici, kabızlık önleyici, idrar yaptırıcı özellikleri bilinen bu etkileriyle birlikte analiz edilen maddelerin ortaya konmaya başlanması ciddi etkiler gösterdiği gerçeğini tozlu raflardan hayatımıza sürüklemiştir.

Zeytin yaprağında aktif tespit edilmiş analiz edilebilmiş bir kısım kimyasal ürünlerden başlıca etkilerini şu şekilde sayabiliriz;

Antibiyotik etkisi Mantar karşıtı etki Virüs karşıtı etki Kolesterol düşürücü etki Pıhtılaşma önleyici etki Yaşlanma önleyici etki Alzheimer karşıtı etki Kan şekeri düşürücü etki Tansiyon düşürücü etki Serbest radikalleri temizleyici etki (özellikle akciğer hasarını azaltıcı etki) Kanser üremesini durdurucu etki (özellikle idrar kesesi ve meme kanseri)

Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?

Zeytin yaprağının tek başına veya kombine olarak çay karışımlarında kullanımı uygundur. 78 gram yaprak 150 ml sıcak suyla demlenmek suretiyle hazırlanarak günde 3-4 kez içilir. Zeytin yaprağının ekstresi günde 580 mg’lık kapsül olarak kullanılabilir. İki aydan fazla kullanılması tavsiye edilmez.

Allah’ın mucizeleri ve bunların insan hayatı üzerinde etkileri büyük ölçüde mucizeler içermeye ve aklımızı başımızdan almaya devam edecektir.

Aydınlık ve sağlıklı günler.